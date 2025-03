¿Quiénes se han clasificado a la Copa Mundial de 2026?

El delantero argentino Thiago Almada tras haber marcado el gol para la victoria 1-0 ante Uruguay en el partido de las eliminatorias del Mundial, el 21 de marzo de 2025, Montevideo. AP Foto/Matilde Campodónico

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos. Irán, Nueva Zelanda y Japón han sido las primeras tres selecciones clasificadas, excluyendo a los tres anfitriones. El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Cuarenta y tres equipos obtendrán sus boletos mediantes eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026. ¿Cuál es la distribución de plazas? Asia tendrá ocho plazas directas y una en el repechaje intercontinental. África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental. La CONCACAF - Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtienen tres plazas directas y otras dos en los repechajes intercontinentales. Sudamérica tiene seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales. Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró eso con una victoria de 3-0 sobre Nueva Caledonia el lunes en Auckland. Podría añadir otro con Nueva Caledonia participando en los repechajes intercontinentales. Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo. ¿Quiénes se han clasificado hasta ahora? Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente, llevándose tres de las seis plazas directas de la CONCACAF. Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Asia: Japón (se clasificó el 20 de marzo al vencer 2-0 a Bahréin) e Irán (se clasificó el 25 de marzo al empatar 2-2 con Uzbekistán). Oceanía: Nueva Zelanda (se clasificó el 24 de marzo al vencer 3-0 a Nueva Caledonia).



