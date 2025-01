Real Madrid se enfrentará al Manchester City en los playoffs de la Liga de Campeones

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Brest en la Liga de Campeones, el miércoles 29 de enero de 2025, en Guingamp, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) AP Foto/Thibault Camus

NYON, Suiza -- Los merengues se enfrentarán a los citizens en la eliminatoria de playoffs de la Liga de Campeones, un choque para alquilar balcones entre los ganadores de los dos últimos títulos del torneo. Tras el sorteo realizado el viernes, el reinante campeón Madrid y el City acabaron reuniéndose por quinta vez en las seis últimas ediciones del máximo torneo de clubes de Europa. Pero nunca tan temprano como esta ocasión, y por primera vez con un enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. "Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid", destacó el técnico del City Pep Guardiola. "Ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid". La eliminatoria a doble partido encuentra a dos pesos pesados que sufrieron en la nueva fase de liga de 36 equipos. Cada uno perdió tres de ocho partidos y no lograron avanzar directamente a los octavos de final al no figurar entre los ocho primeros equipos. "El sorteo es el sorteo y tenemos que aceptarlo", dijo Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales de Madrid, quien sonrió y descartó la idea de que el campeón inglés sea menos amenazante en el que ha sido la campaña más complicada del ciclo de nueve años del entrenador Pep Guardiola al mando. "Tenemos que pensar que van a rendir a un nivel muy alto contra el Real Madrid", dijo el otrora goleador. "Sin duda". El Madrid y el City se enfrentaron en tres eliminatorias de semifinales y otra de cuartos de final en los últimos nueve años, y cada ocasión el ganador avanzó para levantar el trofeo. Tras ampliar a 15 su récord de títulos en la competición, el Madrid que conduce Carlo Ancelotti añadió a Mbappé para acompañar a Vinicius Júnior, Rodrygo y Jude Bellingham en su línea de ataque. La eliminatoria arrancará en Manchester el 11 o 12 de febrero y el partido de vuelta será el 18 o 19 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El ganador del cruce accederá a los octavos de final para enfrentarse al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen, equipos que avanzaron dentro de los ochos primeros luego que la fase de liga culminó el miércoles Los equipos que terminaron del puesto 9 al 24 en la clasificación pasaron a los playoffs. El Madrid se ubicó 11mo, mientras que el City avanzó con sufrimiento - como 22do- tras remontar para vencer 3-1 al Brujas de Bélgica en la última fecha. Al terminar 22do, el City sabía que tendría que enfrentarse al Madrid (11) o el Bayern Múnich (12) en los playoffs. El Bayern se medirá contra el Celtic de Glasgow (21). "Es una situación loca", dijo Christophe Freund, el director deportivo de Bayern, al tener cuatro campeones europeos con un total de 23 títulos, incluidos siete de los últimos nueve, en la misma sección del sorteo antes incluso de la ronda de octavos. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA por sus siglas en inglés) sorteará los emparejamientos de la ronda el 21 de febrero. El nuevo formato - con cuadro de eliminación al estilo del tenis - ahora permite que equipos del mismo país se enfrenten antes de los cuartos de final. Esto no era posible durante las últimas dos décadas cuando la ronda de octavos abría la fase de eliminación directa. Esto hizo que el Paris Saint-German acabe midiéndose contra su rival francés Brest, al que también enfrentará el sábado en la Ligue 1 el sábado. Por su parte, el Mónaco jugará contra Benfica. No se concretaron cruces nacionales entre equipos italianos y holandeses. El AC Milan jugará contra Feyenoord Rotterdam y la Juventus enfrentará al PSV Eindhoven. Las otras series son Club Brujas-Atalanta y Sporting Club de Portugal -Borussia Dortmund. Los equipos que los esperan en la ronda de octavos en marzo son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético, Bayer Leverkusen, Lille O. S. C. y Aston Villa Football Club. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

