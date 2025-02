Reasignan a funcionario del ICE en medio de frustración por programa de deportaciones de EEUU

By REBECCA SANTANA Saturday, February 22, 2025 2:45AM











ARCHIVO - Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos esperan para detener a una persona, el 27 de enero de 2025, en Silver Spring, Maryland. AP foto/Alex Brandon, archivo

WASHINGTON -- El máximo funcionario a cargo de la agenda de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump ha sido reasignado, en medio de preocupaciones de que el plan no está avanzando lo suficientemente rápido. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado el viernes que Caleb Vitello, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), "ya no está en un rol administrativo, sino que está supervisando todas las operaciones de campo y policiales: encontrar, arrestar y deportar a migrantes ilegales, lo cual es una prioridad importante para el presidente y la secretaria (Kristi) Noem". El comunicado no mencionó por qué Vitello, un funcionario de carrera del ICE con más de dos décadas en el cargo, fue reasignado ni quién será su reemplazo. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca han expresado frustración con el ritmo de las deportaciones de personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente, dijo que la decisión de reasignar a Vitello provino de la secretaria de Seguridad Nacional y no del presidente. La decisión se produce a poco más de un mes del inicio del nuevo gobierno, lo que demuestra la importancia que tiene para el gobierno de Trump la inmigración y las deportaciones a gran escala. El ICE -específicamente su brazo de Operaciones de Ejecución y Remoción- es la agencia clave encargada de llevar a cabo la promesa del presidente republicano de deportar a las personas que estén en el país ilegalmente durante su segundo mandato. La semana pasada, Tom Homan, el llamado zar fronterizo de la Casa Blanca encargado de llevar a cabo la agenda de inmigración de Trump en todo el gobierno federal, dijo que el número de arrestos dentro de Estados Unidos -a diferencia de las personas arrestadas al cruzar la frontera- es aproximadamente tres veces más alto que en este momento el año pasado, durante la presidencia de Joe Biden. Pero dijo que aún no era suficiente. "No estoy satisfecho", dijo Homan. "Tenemos que conseguir más". Homan también dijo entonces que había hablado con los directores del ICE sobre el número de personas que habían sido liberadas de la custodia de inmigración. De ahora en adelante, dijo, nadie sería liberado sin la aprobación del liderazgo del ICE. "El número de liberaciones era inaceptable", dijo Homan, "y eso se ha solucionado". Homan habló el mismo día en que dos altos funcionarios de inmigración fueron reasignados. El gobierno de Trump ha divulgado poca información sobre cuántas personas que estaban en el país de manera ilegal han sido arrestadas. Desde el 23 hasta el 31 de enero, los funcionarios compartieron datos diariamente en X, y luego dejaron de publicar información. El panel de datos de la agencia tiene más información, pero esas cifras trimestrales sólo se actualizaron hasta septiembre de 2024. Durante el periodo de siete días en que el ICE publicó datos diarios, el promedio diario fue de 787 arrestos, en comparación con 311 durante un periodo de 12 meses que terminó el 30 de septiembre, durante el gobierno de Biden. Las deportaciones, especialmente las de un gran número de personas, plantean desafíos logísticos. Hay un número limitado de agentes de ejecución y remoción -los encargados de rastrear, arrestar y remover a personas que están en el país sin autorización- y el número de agentes ha permanecido estancado durante años. El ICE también tiene un número limitado de camas para alojar a las personas una vez que han sido arrestadas, y un número limitado de aviones para enviarlas fuera del país. El gobierno de Trump ha aumentado la flota de aviones chárter del ICE con aviones militares, y ha incorporado agentes de otras agencias para ayudar a llevar a cabo operaciones de inmigración.

El gobierno ha afirmado repetidamente que su principal prioridad son los migrantes que han cometido crímenes en Estados Unidos o que representan una amenaza, pero esos arrestos a menudo requieren personal intensivo y tiempo. "Están pidiendo al ICE y a la policía que desafíen las matemáticas", dijo Jason Houser, el jefe de despacho del ICE durante la administración de Biden. Vitello ocupaba el cargo de subdirector de armas de fuego y programas tácticos antes de ser nombrado director en funciones. También ha servido en el Consejo de Seguridad Nacional y ha ocupado puestos en el ICE directamente relacionados con las operaciones de ejecución de la agencia. El ICE no ha tenido un líder confirmado por el Senado en años.

___

El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.