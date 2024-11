Reguladores de aire aprueban cambios en programa climático que podrían aumentar precio de gasolina

By SOPHIE AUSTIN Saturday, November 9, 2024











Los reguladores de aire de California votaron a favor de aprobar cambios en un programa climático clave destinado a reducir las emisiones que calientan el planeta que cuenta con una amplia franja de críticos y podría aumentar los precios de la gasolina en todo el estado. La Junta de Recursos del Aire de California votó a favor de realizar importantes actualizaciones en el estándar de combustible bajo en carbono, o LCFS, que requiere que el estado reduzca el impacto ambiental del gas y otros combustibles para el transporte incentivando a los productores a reducir las emisiones. El plan aprobado a última hora del viernes al término de una reunión de 12 horas aumentará los objetivos estatales de reducción de emisiones y financiará infraestructuras de recarga para vehículos de emisiones cero. También eliminará gradualmente los incentivos para capturar las emisiones de metano de las granjas lecheras y convertirlas en combustible. Los grupos ecologistas han criticado el programa por estimular la producción de biocombustibles, derivados de fuentes como las plantas y los residuos animales, cuando afirman que el Estado debería centrarse más en apoyar la energía para vehículos eléctricos. Argumentan que la propuesta no aborda adecuadamente esas preocupaciones. La industria petrolera, los legisladores estatales y otros han dicho que la agencia no ha sido transparente sobre cómo las actualizaciones propuestas podrían aumentar los precios de la gasolina. El personal de la agencia publicó el año pasado un análisis de costes y beneficios en el que se estimaba que la propuesta inicial podría haber provocado un aumento del precio de la gasolina de 47 centavos por galón en 2025. Pero el personal no ha repetido el análisis desde la actualización posterior de la propuesta y la agencia sostiene que no puede predecir con exactitud los precios de la gasolina. "Si vas a pedir a los conductores que paguen mucho, que es lo que va a hacer esta propuesta de programa, creo que tienes que ser capaz de argumentar que vale la pena pagar por ello", dijo Danny Cullenward, economista climático del Centro Kleinman de Política Energética de la Universidad de Pensilvania. "Lo que más me preocupa de esto es que creo que muchas de las cosas que se están acreditando no ayudan realmente al clima". Los precios de la gasolina podrían aumentar hasta 85 centavos por galón en 2030 y $1.50 dólares por galón en 2035 con la propuesta, según una estimación de Cullenward. Cullenward dijo que sus cifras y las estimaciones publicadas inicialmente por el personal de la junta no son una comparación de manzanas con manzanas, en parte porque su proyección utiliza dólares de 2023 y el personal de la junta utiliza dólares de 2021. El asambleísta estatal Tom Lackey, republicano que representa a Palmdale, en el sur de California, dijo en la reunión que sus electores no pueden permitirse un aumento del precio de la gasolina. "En nombre de los habitantes del distrito 34 de la Asamblea, les pido que no aprueben esta normativa y busquen otras alternativas que no nos cuesten tanto", declaró. La Junta de Recursos del Aire de California afirma que, en última instancia, el programa reducirá el coste de los combustibles sostenibles para el transporte. La agencia aprobó por primera vez en 2009 la norma sobre combustibles bajos en carbono, la primera de este tipo en el país. Forma parte del plan general de California para alcanzar la llamada neutralidad de carbono en 2045, lo que significa que el estado eliminará de la atmósfera tantas emisiones de carbono como las que emite. El estado ha aprobado en los últimos años políticas para eliminar progresivamente la venta de nuevos vehículos, camiones, trenes y cortacéspedes propulsados por combustibles fósiles. "La norma sobre combustibles bajos en carbono ya ha creado con éxito alternativas de menor costo y menor emisión de carbono, y los beneficios de la propuesta superan con mucho esos costos", declaró el mes pasado Steven Cliff, director ejecutivo de la agencia. Suncheth Bhat, director comercial de EV Realty, una empresa de infraestructuras para vehículos eléctricos, calificó el programa de "una de las políticas transformadoras más potentes" para acelerar la transición a los vehículos eléctricos. La votación se produce un día después de que el gobernador demócrata Gavin Newsom convocara a la Legislatura estatal a una sesión especial para proteger algunas de las políticas medioambientales y otras políticas liberales de California de cara al segundo mandato del expresidente Donald Trump. "La justificación de CARB para esta versión del LCFS como un puente para los combustibles de combustión mientras hacemos la transición a cero emisiones debe reconsiderarse a la luz del paisaje profundamente alterado en el que aterrizamos repentinamente esta semana", dijo Adrián Martínez, abogado adjunto gerente de la organización ambiental sin fines de lucro Earthjustice, sobre la victoria electoral de Trump. La administración Trump revocó en 2019 la capacidad de California para hacer cumplir sus propias normas sobre emisiones de gases de escape. Más tarde, el presidente Joe Biden restauró la autoridad del estado, que fue confirmada en un tribunal federal. Los futuros desafíos de la administración Trump podrían conducir a largas batallas judiciales, dijo David Pettit, abogado principal del Instituto de Derecho Climático del Centro para la Diversidad Biológica. "Mientras tanto, creo que todavía necesitamos algo ... para mejorar el desarrollo de vehículos eléctricos y la infraestructura de vehículos eléctricos", dijo Pettit. "El LCFS es una forma de poder hacerlo".

