Renata Zarazúa cortó una racha de 30 años sin victorias mexicanas en Wimbledon

Bajo un calor agobiante en Londres, Renata Zarazúa (71 WTA) se regaló un triunfo histórico. Superó a Yanina Wickmayer (764) por 6-0 y 6-3 y consiguió aprobar por primera vez en su carrera el estreno de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, poniéndole fin a una extensa racha de 30 años sin victorias mexicanas en la competencia.

En lo que fue su segunda presentación consecutiva en el césped británico, la nacida en Ciudad de México, hace 27 años de edad, firmó una inobjetable victoria luego de una hora y 17 minutos de acción, convirtiéndose en la segunda jugadora de su nacionalidad en ganar un partido en el main draw de individuales del prestigioso evento londinense, luego de lo hecho por su compatriota Angelica Gavaldon, en 1990, 1993 y 1995.

Zarazúa, que en 2024 se despidió a la primera de cambio al caer con la local Emma Raducanu en un entretenido encuentro jugado en la cancha central, no afrontó esta vez inconvenientes para deshacerse de su rival de turno, la belga, de 35 y ex 12 del mundo, quien cometió muchísimos errores no forzados y le simplificó las tareas a su adversaria.

Con este desparejo marcador, que marcó su pronta eliminación, Wickmayer, semifinalista del US Open 2009 y ganadora de cinco trofeos WTA en la modalidad de singles y otros cuatro en dobles, la cual había sufrido una durísima derrota hace semanas en Roland Garros, disputó su último partido como profesional y se retiró después de más de 20 años de carrera.

Por su parte, la mexicana festejó en el All England Club uno de los triunfos más importantes de su vida tenística y continuará su recorrido contra la estadounidense Amanda Anisimova (12), que vapuléo 6-0 y 6-0 a la kazaja Yulia Putintseva (33).

