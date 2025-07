Rescatan a madre e hijo perdidos en bosque de California gracias a notas dejadas en camino

By JOHN SEEWER Friday, July 18, 2025 12:23AM











La nota que fue dejada en el suelo por una madre y su hijo de 9 años en un remoto bosque en California y que permitió que fueran rescatados el 12 de julio del 2025. Policía del condado Calaveras via AP

Una madre y su hijo de 9 años que se perdieron en un remoto bosque de California mientras se dirigían a un campamento de Boy Scouts fueron rescatados después de que socorristas encontraran las notas que dejaron en la vía. Las notas, sujetas con piedras y con la palabra "AYUDA" escrita en la parte superior, decían que estaban varados en el camino sin servicio telefónico. Un equipo de búsqueda y rescate voluntario que estaba entrenando en las estribaciones de la Sierra Nevada encontró a la pareja el sábado, un día después de que se dirigieran al campamento, informó la policía del condado Calaveras. La mujer y su hijo se perdieron el viernes después de salir del área de Sacramento y su GPS los dirigió por antiguos caminos de tala en lo profundo del bosque, indicó el portavoz policial teniente Greg Stark. Eventualmente perdieron la señal del GPS y luego se quedaron atascados a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) de la carretera pavimentada más cercana, señaló Stark. Fueron reportados como desaparecidos al día siguiente después de no presentarse en el campamento. El equipo de búsqueda inicialmente redujo el último lugar conocido de la pareja a partir de una aplicación de localización y luego escuchó a campistas que vieron el auto desaparecido de la mujer un día antes, sostuvo la policía. Aproximadamente cuatro horas después de ser despachado, el equipo de búsqueda encontró la primera nota que decía: "AYUDA. Mi hijo y yo estamos varados sin servicio y no podemos llamar al 911. Estamos adelante, por el camino a la derecha. Por favor, llamen al 911 para obtener ayuda para nosotros. ¡Gracias!" El equipo encontró una segunda nota más adelante en el camino, y luego, aproximadamente un kilómetro después, encontraron a la mujer y su hijo donde su auto se había quedado atascado, afirmó la policía. La pareja había pasado la noche en el auto con una nevera llena de comida y bebidas que habían empacado para unos días en el campamento, relató Stark. Las autoridades acreditaron a la pareja por alertar a otros sobre a dónde iban y cuándo llegarían, y por quedarse donde estaban una vez que se perdieron. El niño también usó su silbato para emitir tres ráfagas cortas, una señal de ayuda que se enseña a los Scouts. "Hicieron todo bien", aseveró Stark. "Se pusieron en la mejor posición para ser encontrados". ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

