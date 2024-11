Rescatistas hallan más cuerpos entre escombros de hotel en Argentina; aumentan a siete las víctimas

Rescatistas buscan sobrevivientes en los escombros del Hotel Dubrovnik, en Villa Gesell. El 5 de noviembre encontraron el cuarto cuerpo, elevando el saldo de víctimas. Foto AP/Adan González

BUENOS AIRES -- Los rescatistas hallaron los cuerpos de tres obreros de la construcción que trabajaban en la remodelación del hotel que se derrumbó hace una semana en el balneario argentino de Villa Gesell, lo que elevó a siete la cifra de víctimas fatales por el hecho. Una joven de 28 años es la única que permanece desaparecida. El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó el martes que se trata de Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu. A primera hora los rescatistas habían dado con los restos del carpintero Javier Gutiérrez. Los cuatro trabajaban en la remodelación del hotel Dubrovnik -uno de los más conocidos del balneario situado a unos 350 kilómetros al sur de Buenos Aires-, que colapsó en la madrugada del martes 29 de octubre, al parecer por fallas en la obra. Las tareas de rescate continuaban para dar con una joven identificada como Dana Desimone. Lo único que queda ahora del hotel es la fachada roja y blanca, de construcción esférica, mientras que el resto de la estructura de 10 pisos está completamente destruida. Cientos de técnicos, socorristas y miembros de distintas fuerzas de seguridad trabajan en las tareas de rescate, para las cuales emplean perros rastreadores y una gran grúa. La primera víctima fatal del derrumbe encontrada por los rescatistas fue un hombre de más de 80 años. También su esposa, que sobrevivió y se encuentra hospitalizada. Ambos fueron localizados en un edificio aledaño al hotel, que resultó parcialmente destruido por el impacto del colapso. Días después hallaron a la ex dueña del Dubrovnik, quien tras la venta del inmueble decidió permanecer hasta inicios del próximo año para asesorar sobre la remodelación y el manejo del negocio. Su sobrino, quien trabajaba y residía en el lugar, también está entre las víctimas mortales. Desimone era su novia. Una fiscal investiga las causas del derrumbe, que según las primeras sospechas obedecería a problemas en su remodelación. La municipalidad de Villa Gesell había denunciado en un comunicado posterior a la tragedia que "en la parte colapsada se habría estado modificando la estructura de forma ilegal e irregular".



