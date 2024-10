Retiran más waffles congelados en Estados Unidos por posible contaminación con listeria

Los paquetes de dos tipos de waffles congelados de TreeHouse que son parte de un retiro de mercado debido a que podrían estar contaminados. (TreeHouse Foods, Inc. vía AP) kabc

El retiro de cientos de waffles congelados y otros alimentos para tostadoras vendidos en muchos supermercados de Estados Unidos se ha expandido debido a que podrían estar contaminados con listeria, informó el martes el fabricante. TreeHouse Foods Inc., de Oak Brook, Illinois, dijo que el retiro incluye todos los productos hechos en una fábrica de Ontario, Canadá, y vendidos en tiendas como Albertson's, Aldi, Dollar General, Kroger, Publix, Target, Walmart, entre otros. El retiro incluye waffles congelados para tostador, así como waffles belgas y panqueques, señaló la compañía. De momento no se ha confirmado ninguna enfermedad relacionada con el retiro. La empresa está trabajando con las autoridades de seguridad alimentaria de Estados Unidos y Canadá para resolver el problema. Los waffles retirados se venden bajo diversos nombres, como Great Value de Walmart y Good & Gather de Target. La lista completa de los productos afectados puede consultarse en el sitio web de TreeHouse. Los consumidores deben tirar los productos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso. Las autoridades de TreeHouse llevaron a cabo un primer retiro de productos el 18 de octubre, después de que pruebas rutinarias detectaran listeria en la fábrica de Brantford, Ontario. Las pruebas adicionales indicaron que más líneas de fabricación de la planta podrían estar contaminadas con la bacteria, según la empresa. La producción se interrumpió y la empresa declaró que tiene intención de reanudarla tras adoptar medidas que incluyen "limpieza profunda, saneamiento, restauración higiénica" y otros procedimientos. La empresa cuenta con 26 plantas en Estados Unidos y Canadá que fabrican alimentos y bebidas de marca propia, según su sitio web. Según las autoridades, ninguna otra planta se ha visto afectada. Las infecciones por listeria pueden causar enfermedades leves, como fiebre y diarrea, o problemas más graves. La enfermedad es más peligrosa para las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los síntomas pueden tardar hasta 10 semanas en aparecer.

