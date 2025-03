Rusia bombardea red eléctrica ucraniana y EEUU corta acceso de Ucrania a sus imágenes satelitales

En esta imagen por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos combaten las llamas luego de un ataque ruso con cohetes en Járkiv, Ucrania, el viernes 7 de marzo de 2025. Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP

KIEV, UCRANIA -- Rusia atacó las instalaciones energéticas de Ucrania con decenas de misiles y drones durante la noche, informaron las autoridades el viernes, obstaculizando la capacidad del país para proporcionar calor y luz a sus ciudadanos y para alimentar las fábricas de armas vitales para sus defensas. El bombardeo nocturno -que también impactó residencias y dejó al menos 10 personas heridas- se produjo días después que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar e inteligencia a Ucrania para presionarla a aceptar un acuerdo de paz impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de Ucrania para atacar dentro de Rusia y defenderse del bombardeo se ve significativamente disminuida. El gobierno de Estados Unidos informó el viernes que detuvo el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que se habían utilizado para ayudar a combatir contra Rusia. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos reveló a The Associated Press que la decisión reflejaba "la directiva del gobierno sobre el apoyo a Ucrania", sin dar más detalles. El proveedor de imágenes satelitales Maxar Technologies confirmó la decisión del gobierno de Estados Unidos de "suspender temporalmente" el acceso ucraniano. Los sistemas de defensa antiaérea suministrados por Occidente son cruciales para Ucrania, pero la ayuda adicional de Estados Unidos es incierta bajo Trump, quien sostuvo una reunión tempestuosa -y televisada- en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy la semana pasada, en la que cuestionó la determinación de Ucrania para poner fin a la guerra. Zelenskyy ha dicho desde entonces que el altercado con el gobierno de Trump fue "lamentable". Los mandatarios de la Unión Europea, conscientes de que pueden necesitar asumir más carga para armar a Ucrania y fortalecer sus propias defensas, acordaron el jueves un plan para aumentar significativamente su gasto militar. Ucrania está teniendo dificultades en el campo de batalla. Un asalto por el ejército más grande de Rusia está poniendo a prueba a las fuerzas ucranianas con escasez de personal en lugares a lo largo de la línea del frente de 600 millas. Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunirán en Arabia Saudí la próxima semana para discutir el fin de la guerra, que comenzó hace más de tres años cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala. El viernes, el presidente Trump dijo en las redes sociales que estaba "considerando seriamente" sanciones adicionales a Rusia para forzarla a entablar conversaciones de paz con Ucrania. Más tarde, cuando un reportero le preguntó en la Oficina Oval si el presidente ruso Vladímir Putin estaba aprovechando la pausa de Estados Unidos en el intercambio de inteligencia para atacar a Ucrania, Trump respondió: "Creo que está haciendo lo que haría cualquier otro". El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, describió el ataque nocturno en Facebook como "masivo". "Rusia está tratando de hacer daño a los ucranianos de a pie al atacar instalaciones de producción de energía y gas, sin abandonar su objetivo de dejarnos sin luz y calefacción, y causando el mayor daño posible" a la población, afirmó Halushchenko. Rusia ha atacado la red eléctrica ucraniana repetidamente durante la guerra. Las ofensivas de Moscú han reducido la capacidad de generación de electricidad del país y han interrumpido el suministro crítico de calefacción y agua. Las autoridades ucranianas han acusado a Moscú de "usar el invierno como arma" en un intento por minar la moral de la población civil. Zelenskyy recibió el viernes el apoyo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan para las propuestas de Ucrania de dar algunos primeros pasos hacia el cese de la guerra, incluyendo un alto al lanzamiento de misiles, drones y bombas contra la infraestructura energética y otra infraestructura civil. Zelenskyy también ha propuesto cesar las operaciones de combate en el Mar Negro para permitir el transporte seguro. Erdogan dijo que también quiere que los enfrentamientos se detengan sin demora. "Apoyamos la idea de un alto el fuego inmediato y el cese de los ataques en el aire y en el mar como medida de confianza entre las partes", indicó en una videollamada con líderes europeos. Zelenskyy sugirió por primera vez esos pasos iniciales en una publicación en X el martes, cuando se dijo listo para trabajar bajo el "fuerte liderazgo" del presidente estadounidense Donald Trump para lograr una paz duradera. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el viernes que el suministro de energía es un objetivo legítimo en la guerra porque está "vinculado al complejo industrial militar de Ucrania y a la producción de armas". Las defensas antiaéreas rusas derribaron 39 drones lanzados por las fuerzas de Kiev durante la noche, según el Ministerio de Defensa ruso. El mayor productor privado de gas de Ucrania, DTEK, afirmó que el bombardeo nocturno en la región de Odesa fue el sexto ataque ruso a sus instalaciones en las últimas dos semanas y media. Sus plantas en otras dos regiones también fueron atacadas. Rusia disparó 67 misiles desde el aire, tierra y mar y lanzó 194 drones de ataque y señuelo, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana. Su objetivo principal eran las instalaciones de extracción de gas natural, apuntó. Por primera vez, Ucrania desplegó aviones de combate Mirage-2000 franceses, que fueron entregados hace un mes, para ayudar a repeler el ataque, añadieron las fuerzas aéreas. Kiev cuenta también con aviones de combate F-16 suministrados por Occidente para derribar misiles rusos. Las defensas ucranianas derribaron 34 misiles y 100 drones, agregó, mientras que hasta 10 misiles no alcanzaron sus objetivos y 86 drones desaparecieron de los radares, posiblemente neutralizados por guerra electrónica. El sistema de Maxar Technologies al que Ucrania tenía acceso anteriormente permite al gobierno estadounidense ordenar imágenes comerciales que pueden compartirse libremente, a diferencia de las imágenes altamente clasificadas tomadas por sus satélites ultrasecretos. Un sitio web ucraniano asociado con su ejército, Militarnyi, fue el primero en reportar que el servicio de imágenes satelitales había sido bloqueado. Durante la guerra, Ucrania ha utilizado esas imágenes para planificar ataques, ver los resultados de sus lanzamientos y monitorear el movimiento de las fuerzas rusas. Incluso antes que comenzara la guerra en febrero de 2022, las imágenes satelitales comerciales permitieron al gobierno de Biden compartir información clasificada sobre lo que sabía. "Maxar tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos y docenas de naciones aliadas y socias en todo el mundo para proporcionar imágenes satelitales y otros datos geoespaciales", subrayó Gia DeHart, portavoz del negocio gubernamental de Maxar Intelligence en Estados Unidos. "Cada cliente toma sus propias decisiones sobre cómo usa y comparte esos datos". Gambrell reportó desde Dubái, e Emiratos Árabes Unidos. El periodista de The Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho desde Washington. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

