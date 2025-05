Sarampión cruza fronteras en Norteamérica con brotes en Canadá, México y EEUU

By DEVI SHASTRI y MEGAN JANETSKY Thursday, May 1, 2025 8:17PM











Una trabajadora sanitaria aplica una dosis de la vacuna contra el sarampión a una menor en un centro de salud de Ciudad Juárez, el miércoles 30 de abril de 2025. (AP Foto/Christian Chavez)

El médico Héctor Ocaranza sabía que El Paso tendrá casos de sarampión en el momento en que comenzara a propagarse en el oeste de Texas y el este de Nuevo México. Las autopistas conectan su ciudad fronteriza con el epicentro del masivo brote de Texas, que ya alcanza los 663 casos. Son las mismas carreteras utilizadas por miles de familias y camioneros comerciales que cruzan a México y regresan diariamente. "Las enfermedades no conocen fronteras, por lo que, a medida que las personas se movilizan, van a venir y recibir atención médica en El Paso, pero pueden estar viviendo en Juárez", afirmó Ocaranza, el principal médico de salud pública de El Paso. Tomó un par de meses, pero ahora El Paso tiene el mayor número de casos de sarampión en el estado fuera del oeste de Texas, con 38. La vecina Ciudad Juárez registra 14 casos hasta el lunes. Los tres mayores brotes de sarampión de América del Norte continúan creciendo, con más de 2,500 casos conocidos; tres personas han muerto en Estados Unidos y una en México. Comenzó en el otoño en Ontario, Canadá; luego despegó a finales de enero en Texas y Nuevo México; y se ha propagado rápidamente en el estado de Chihuahua, que ya cuenta con 786 casos desde mediados de febrero. Estos brotes se encuentran en áreas con una notable población de ciertas comunidades cristianas menonitas que trazan su migración a lo largo de generaciones desde Canadá a México hasta Seminole, Texas. Las autoridades de salud de Chihuahua rastrean su primer caso hasta un niño menonita de ocho años que visitó a su familia en Seminole, se enfermó y propagó el virus en la escuela. Y las autoridades de Ontario señalan que su brote comenzó en una reunión numerosa en New Brunswick que involucró a comunidades menonitas. Las autoridades mexicanas y estadounidenses también afirman que las cepas genéticas del sarampión que se propagan en Canadá coinciden con los otros grandes brotes. Leticia Ruíz, directora de prevención y control de enfermedades en Chihuahua, considera que el virus ha viajado viajando de país en país. Los países de América del Norte y del Sur han luchado por mantener la tasa de vacunación contra el sarampión del 95% necesaria para prevenir brotes, dijo el médico Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. Y un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la actividad del sarampión en la región de las Américas ha aumentado 11 veces en comparación con el mismo período del año pasado y que el nivel de riesgo es "alto" en comparación con el nivel "moderado" del resto del mundo. Se han confirmado casos de sarampión en seis países de la región: Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, y la investigación de la propagación de la enfermedad requiere mucho trabajo y es costosa. La respuesta a cada caso de sarampión en Estados Unidos cuesta entre $30,000 y $50,000 dólares, según el doctor David Sugerman, científico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por us siglas en inglés). Sarampión en frontera Estados Unidos-México Los casos en Ciudad Juárez no tienen conexión directa con el asentamiento menonita en Chihuahua, aseveró Rogelio Covarrubias, un funcionario de salud en la ciudad fronteriza. El primer caso de sarampión en El Paso fue en un niño en Fort Bliss, comentó Ocaranza. Más de la mitad de los casos de El Paso son en adultos, lo cual es inusualmente alto, y tres personas han sido hospitalizadas. El Departamento de Salud está llevando a cabo clínicas de vacunación en centros comerciales y parques y dice que cientos han recibido una vacuna. Las vacunas son gratuitas, sin preguntas, sin importar de qué lado de la frontera vivas. La comunicación sobre el sarampión entre los dos departamentos de salud es "informal" pero "muy buena", dijo Ocaranza. Covarrubias mencionó que su equipo fue alertado la semana pasada sobre un caso de alguien que se enfermó en El Paso y regresó a casa en Ciudad Juárez. Covarrubias subrayó que el constante flujo de personas en la frontera genera preocupación dado que un solo caso de sarampión podría que se registra sin tomar precauciones podría infectar a muchas personas. Sarampión en frontera Estados Unidos-Canadá Los funcionarios de salud de Michigan dijeron que el brote de cuatro casos en el condado Montcalm está vinculado a Ontario. La directora médica del estado, la doctora Natasha Bagdasarian, prevé que haya más casos. Michigan tiene una tasa de vacunación del 95% para sarampión, paperas y rubéola, pero oculta puntos débiles: condados con tasas de vacunación del 70% y escuelas individuales donde apenas el 30% de los niños están vacunados. "Si pensamos en el sarampión como un incendio forestal, tenemos estas brasas ardientes que flotan en el aire en este momento", señaló Bagdasarian. "Depende de dónde caigan esas brasas el que se genere otro incendio forestal". En Canadá, seis de las 10 provincias han reportado casos de sarampión. Alberta tiene el segundo mayor número con 83 hasta el 12 de abril, según datos del gobierno. El conteo de casos en Ontario alcanzó 1,020 hasta el miércoles, principalmente en la parte suroeste que limita con Michigan. En una de las regiones más afectadas, los funcionarios de salud pública de Chatham-Kent anunciaron una exposición pública en una iglesia menonita el Domingo de Pascua. La doctora Sarah Wilson, médica de salud pública de Public Health Ontario, comentó: "A veces parece que siempre estamos detrás, siempre tratando de ponernos al día con el sarampión. Siempre se está moviendo a algún lugar". Janetsky reportó desde Ciudad de México. Shastri desde Milwaukee, Wisconsin. El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

