Se forma tormenta tropical Alvin en el océano Pacífico frente a costa occidental de México

Thursday, May 29, 2025 8:19PM











Imagen satelital difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que muestra a la tormenta tropical Alvin, el 29 de mayo del 2025. NOAA via AP

MIAMI -- Un sistema meteorológico frente a la costa occidental de México se ha convertido en una tormenta tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta tropical Alvin se encontraba a 670 millas al sur-sureste de la punta sur de Baja California. Los vientos máximos sostenidos se registraron a 40 mph. Se movía hacia el noroeste a 10 mph. No había vigilancias ni advertencias costeras en efecto a las 10 a.m. EDT, manifestó el centro de huracanes. Se esperaba que la tormenta se fortaleciera tarde el jueves, y luego se debilitara tarde el viernes. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.