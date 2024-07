Se hunde en el Congreso colombiano proyecto de educación que provocó rechazo de maestros

BOGOTÁ -- Una ley de iniciativa gubernamental que reglamentaba el sistema educativo en Colombia se hundió en el Congreso el miércoles por falta de tiempo para ser discutida por el Senado en pleno, a falta de un acuerdo político, y tras multitudinarias protestas del sindicato de maestros.

El presidente del Senado colombiano, Iván Name, confirmó a la prensa que la iniciativa no será incluida en el orden del día de la plenaria del jueves, el último día hábil de trabajo del Congreso antes de iniciar un periodo de receso, por lo que no alcanzó a ser discutida en su último debate y se archivará.

Name explicó que el proyecto no se debatirá porque en el Senado no se logró el consenso político necesario cuando faltaba sólo un día de discusión.

Se trataba de una ley estatutaria para reglamentar el derecho fundamental a la educación desde el nivel preescolar hasta el universitario. La ley que definía el modelo educativo, sus principios y financiación, encontró resistencia en el sindicato de educadores en la recta final cuando el gobierno hizo cambios al proyecto, a raíz de un acuerdo político con sectores opositores.

Para el sindicato, los cambios resultaban lesivos para el sistema educativo porque a su juicio abrían la puerta a que recursos estatales fueran destinados a centros privados al incorporar un enfoque mixto -de participación pública y privada-, además de dejaba fuera la obligatoriedad de la educación preescolar en instituciones públicas y modificaba los criterios de evaluación a los docentes.

Pese a que la iniciativa legislativa se hundió por falta de tiempo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) decidió el miércoles mantener hasta el jueves la huelga nacional que inició hace una semana, con el objetivo de asegurarse de que el Congreso no aprobará la ley estatutaria.

Se trata de la primera huelga que hace el sindicato de maestros en el gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en llegar al poder, por lo que el ejecutivo y su bancada parlamentaria accedieron a eliminar de la propuesta los reparos del sindicato, una decisión que terminó por romper el acuerdo político logrado con los opositores.

El consultor en comunicación política, Carlos Andrés Arias Orjuela, señaló a The Associated Press que con el fracaso de la ley de educación, el gobierno pierde legitimidad y margen de maniobra con los maestros y también demuestra que no tiene la plena capacidad para convencer al Congreso en los proyectos más importantes que impulsan su agenda política.