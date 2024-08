Secretario de Defensa de EEUU anula acuerdo para el acusado de ser el autor intelectual del 11Sep

By ELLEN KNICKMEYER Sunday, August 4, 2024 1:01AM











ARCHIVO - Khalid Sheikh Mohammed, al centro, y a su cómplice Walid Bin Attash, izquierda, durante una sesión previa a un juicio en la Base Naval de Bahía de Guantánamo, Cuba. (AP Foto/Janet Hamlin, foto compartida, archivo)

WASHINGTON -- El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin anuló el viernes un acuerdo judicial alcanzado esta semana para el acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros dos cómplices, restableciéndolos como casos que pueden ser castigados con la pena de muerte. Tomó la medida dos días después de que la comisión militar en la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, anunció que la funcionaria asignada para supervisar el tribunal de guerra, la general de brigada retirada Susan Escallier, había llegado a acuerdos judiciales con Khalid Sheikh Mohammed y dos acusados de ser cómplices, Walid bin Attash y Mustafá al-Hawsawi, en los ataques. En cartas enviadas a las familias de las casi 3,000 personas que murieron en los atentados cometidos por Al Qaeda se indicó que el acuerdo judicial estipulaba que los tres serían condenados a cadena perpetua a lo sumo. En una orden divulgada el viernes por la noche, Austin escribió que había decidido que a él le correspondía la autoridad para tomar una decisión con respecto a aceptar los acuerdos judiciales o no. Austin anuló la aprobación de Escallier. Algunas familias de las víctimas del ataque condenaron el acuerdo por eliminar cualquier posibilidad de que se lleven a cabo juicios completos y posibles penas de muerte. Los republicanos rápidamente criticaron al gobierno del presidente Joe Biden por el acuerdo, aunque después de que fue anunciado la Casa Blanca dijo que no tenía conocimiento previo sobre él. El senador republicano Tom Cotton, miembro de la Comisión de Servicios Armados de la cámara alta, condenó el acuerdo judicial en una publicación en redes sociales emitida horas antes el viernes, llamándolo "vergonzoso". Cotton dijo que había presentado un proyecto de ley que ordenaría que los acusados por los atentados del 11 de septiembre enfrenten un juicio y la posibilidad de la pena de muerte. Se tenía previsto que Mohammed -al que Estados Unidos considera el principal autor intelectual del ataque en el que aviones de pasajeros secuestrados se estrellaron contra el Centro Mundial de Comercio, el Pentágono y un campo en Pensilvania- y los otros dos acusados presentarían formalmente sus acuerdos de culpabilidad incluso la próxima semana. Las autoridades capturaron a Mohammed en 2003. Fue sometido a ahogamiento simulado 183 veces mientras estuvo bajo custodia de la CIA antes de llegar a Guantánamo, donde fue sometido a otras formas de tortura e interrogatorios coercitivos. La comisión militar estadounidense que supervisa los casos de cinco acusados ha estado estancada en audiencias previas a un juicio y otras acciones judiciales preliminares desde 2008. El uso de la tortura ha sido uno de los mayores obstáculos en los intentos de Estados Unidos por juzgar a los hombres en la comisión militar de Guantánamo, debido a la inadmisibilidad de las pruebas relacionadas con maltrato. ____ La periodista de The Associated Press Tara Copp contribuyó a este despacho.

