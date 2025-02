Senado confirma a Kash Patel como director del FBI a pesar de dudas demócratas

By ERIC TUCKER Thursday, February 20, 2025 8:55PM











Kash Patel, nominado del presidente Donald Trump para ser director del FBI, en el Capitolio en Washington, el 30 de enero de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) kabc

WASHINGTON -- El Senado votó el jueves de manera ajustada para confirmar a Kash Patel como director del FBI, avanzando para colocarlo al frente de la principal agencia federal de la ley del país a pesar de las dudas de los demócratas sobre sus calificaciones y las preocupaciones de que actuará en beneficio de Donald Trump y perseguirá a los adversarios del presidente republicano. "No puedo imaginar una peor elección", comentó el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, a sus colegas antes de la votación de 51-49 en el Senado controlado por el Partido Republicano. Las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska fueron las únicas republicanas que se opusieron. Patel, un leal a Trump que ha criticado ferozmente a la agencia, heredará un FBI sumido en la incertidumbre en momentos en que el Departamento de Justicia ha forzado la salida de altos funcionarios y ha pedido los nombres de miles de agentes que participaron en investigaciones relacionadas con el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Patel ha expresado su deseo de implementar cambios importantes en el FBI, incluyendo una reducción de la presencia en la sede en Washington y un renovado énfasis en las funciones tradicionales de lucha contra el crimen de la agencia, en lugar del trabajo de recopilación de inteligencia y seguridad nacional que ha llegado a definir su mandato en las últimas dos décadas. Pero también hizo eco del deseo de Trump por represalias. Patel alarmó a los demócratas al decir, antes de ser nominado, que "iría tras" los "conspiradores" anti-Trump en el gobierno federal y en los medios. Los republicanos, enojados por lo que ven como un sesgo de la ley contra los conservadores durante la administración demócrata de Biden, así como por las investigaciones criminales sobre Trump, se han unido en apoyo a Patel como la persona adecuada para el cargo. "El señor Patel quiere hacer que el FBI rinda cuentas una vez más - recuperar la reputación que el FBI ha tenido históricamente en la aplicación de la ley", aseveró el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado, antes de que Patel fuera confirmado. "Quiere que el FBI rinda cuentas al Congreso, al presidente y, lo más importante, a las personas a las que sirven - el contribuyente estadounidense". Los demócratas se quejaron de la falta de experiencia de Patel en comparación con los directores anteriores del FBI y destacaron declaraciones incendiarias del pasado que, según ellos, ponían en duda su juicio. "Estoy absolutamente seguro de una cosa: esta votación perseguirá a cualquiera que vote por él. Lamentarán el día en que lo hicieron", declaró el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut. Agregó: "A mis colegas republicanos, piensen en lo que les dirán a sus electores" y a su familia "sobre por qué votaron por esta persona que deshonrará tan completamente y de manera absoluta esta oficina y causará un daño tan grave al sistema de justicia de nuestra nación". Alrededor de media docena de demócratas del Comité Judicial del Senado se reunieron fuera de la sede del FBI el jueves por la mañana en un último intento por descarrilar su confirmación. "Esta es una persona en la que no podemos confiar", indicó el senador Adam Schiff de California. "Esta es una persona que carece del carácter para hacer este trabajo, alguien que carece de la integridad para hacer este trabajo. Lo sabemos, nuestros colegas republicanos lo saben". Los comentarios sorprendentes de Patel en cientos de podcasts y en otras entrevistas durante los últimos cuatro años incluyen referirse a los funcionarios de la ley que investigaron a Trump como "gánsteres criminales", decir que algunos de los alborotadores del 6 de enero eran "prisioneros políticos" y proponer cerrar la sede del FBI y convertirla en un museo para el llamado estado profundo. En su audiencia en el Senado en enero, Patel insistió en que los demócratas estaban sacando algunos de sus comentarios de contexto o malinterpretando el punto más amplio que intentaba hacer. Patel también ha negado la idea de que una lista en el libro que escribió de funcionarios del gobierno que, según él, eran parte de un "estado profundo" equivaliera a una "lista de enemigos", calificando eso de "total tergiversación". Los directores del FBI tienen mandatos de diez años como una forma de aislarlos de la influencia política y evitar que se vuelvan dependientes de un presidente o administración en particular. Patel fue seleccionado en noviembre para reemplazar a Christopher Wray, quien fue elegido por Trump en 2017 y sirvió durante más de siete años, pero que en repetidas ocasiones enfureció al presidente y fue visto por él como insuficientemente leal. Renunció antes de que Trump asumiera el cargo. Desde la renuncia de Wray, el FBI ha sido dirigido por líderes interinos, quienes han chocado con el Departamento de Justicia sobre sus demandas de detalles sobre los agentes que investigaron el motín en el Capitolio. Patel negó tener conocimiento de discusiones sobre despidos potenciales, pero una carta de Durbin la semana pasada que citaba información que, según él, provenía de informantes sugirió que Patel podría haber estado involucrado de manera encubierta en ese proceso. Trump ha dicho que espera que algunos de esos agentes sean despedidos. Patel es un exdefensor federal y fiscal de contraterrorismo del Departamento de Justicia. Atrajo la atención de Trump durante el primer mandato del presidente cuando, como asistente en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes liderado por los republicanos, Patel ayudó a redactar un memorando con críticas contundentes a la investigación del FBI sobre los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016. Patel luego se unió a la administración de Trump, tanto como funcionario de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional como jefe de personal del secretario de defensa. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

