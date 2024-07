Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para proteger a menores del internet

WASHINGTON -- El Senado de Estados Unidos aprobó el martes en forma abrumadora una legislación diseñada para proteger a los niños contra el contenido peligroso en línea, en lo que sería el primer esfuerzo importante del Congreso en décadas para hacer que las empresas tecnológicas asuman más responsabilidad por los daños que ocasionan. El proyecto de ley, aprobado con una votación de 91 a 3, fue impulsado por padres de niños que se suicidaron tras sufrir acoso en internet o que han sido vulnerados de alguna otra forma por contenido en línea. Dicha ley obligaría a las empresas a emprender acciones razonables para prevenir el daño en plataformas en línea usadas frecuentemente por menores, exigiéndoles que ejerzan el "deber de cuidado" y garanticen que, en general, establezcan por defecto la configuración más segura posible. La Cámara de Representantes no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley, pero su presidente, Mike Johnson, dijo que está "comprometido a trabajar para lograr un consenso". Quienes están a favor esperan que el poderoso voto del Senado impulse a la Cámara a pronunciarse antes del fin de la sesión del Congreso en enero. El objetivo de la legislación es permitir que niños, adolescentes y padres "recuperen el control de sus vidas en línea", dijo el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que redactó el proyecto de ley junto con la senadora republicana, Marsha Blackburn, de Tennessee. Blumenthal dijo que el mensaje a las grandes empresas tecnológicas es que "ya no confiaremos en ustedes para que decidan por nosotros". El proyecto de ley sería el primer paquete importante de normas regulatorias tecnológicas en años, y podría preparar el camino para otros proyectos de ley que fortalezcan las leyes sobre privacidad en línea o establezcan parámetros para la creciente industria de la inteligencia artificial, entre otros temas. Aunque desde hace mucho tiempo ambos partidos han apoyado la idea de que las grandes empresas tecnológicas deberían someterse a un mayor escrutinio por parte del gobierno, ha habido poco consenso sobre cómo debería hacerse. Este año, el Congreso aprobó una legislación que obligaría a TikTok, la empresa de redes sociales con sede en China, a vender o enfrentar una prohibición, pero esa ley está dirigida únicamente a una empresa. Si el proyecto se convierte en ley, las empresas estarían obligadas a mitigar el daño a los niños, incluido el acoso y la violencia, la incitación al suicidio, los trastornos de alimentación, el abuso de sustancias, la explotación sexual y los anuncios de productos ilegales como narcóticos, tabaco o alcohol. Para hacerlo, las plataformas de redes sociales tendrían que dar opciones a los menores para proteger su información, desactivar características adictivas del producto y dejar de hacer recomendaciones algorítmicas personalizadas. También se les exigiría limitar la comunicación de otros usuarios con menores y limitar características que "aumenten, mantengan o extiendan el uso" de la plataforma, como la reproducción automática de videos o las recompensas en la plataforma.



