Senado de EEUU examinará proyecto de ley para proteger a niños y adolescentes en internet

By MARY CLARE JALONICK Wednesday, July 24, 2024 4:59AM











ARCHIVO - Isabella Cimato, Arianna Schaden y Sofia Harrison revisan sus teléfonos en el centro comercial Roosevelt Field en Garden City, Nueva York, el 27 de julio de 2015. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

WASHINGTON -- El Senado de Estados Unidos examinará esta semana una ley destinada a proteger a los niños de los contenidos peligrosos en internet, avanzando así en lo que podría convertirse en la primera regulación radical de la industria tecnológica en décadas. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, anunció el martes que presentará el proyecto de ley bipartidista en el Senado, con la esperanza de aprobarlo antes de que la cámara salga de vacaciones en agosto. La ley estuvo estancada durante meses, a pesar de que más de dos tercios del Senado firmaron para apoyarla y de que familias de niños que han sufrido acoso y daños en internet abogaron por su aprobación. Schumer dijo en el pleno del Senado que para él el proyecto de ley es algo "personal", después de haberse reunido en los últimos meses con padres de niños que se suicidaron tras sufrir acoso en internet, ser blanco de depredadores o sufrir el robo de sus datos. Los defensores de los padres afirman que las redes sociales y otras empresas tecnológicas deben hacer más para evitar los traumas sufridos por niños y adolescentes que inevitablemente pasan mucho tiempo conectados a internet. "Las redes sociales han ayudado a cientos de millones de personas a conectarse de nuevas formas en las últimas dos décadas", dijo Schumer. "Pero también hay nuevos y a veces graves riesgos para la salud que vienen de la mano de esos beneficios. No podemos ignorar estos riesgos. En este tema, necesitamos desesperadamente ponernos al día". El proyecto de ley de seguridad en línea, que el Senado estudiará junto con otro proyecto para actualizar las leyes de privacidad infantil en línea, sería el primer gran paquete de regulación tecnológica que avanza en años. Aunque desde hace tiempo existe un apoyo bipartidista a la idea de que las grandes empresas tecnológicas deben someterse a un mayor escrutinio gubernamental, ha habido poco consenso sobre cómo hacerlo. El Congreso aprobó este año una ley que obligaría a la empresa de redes sociales de propiedad china TikTok a vender o enfrentar un veto, pero esa ley sólo se enfoca en una empresa. Por el momento, las perspectivas del proyecto de ley en la Cámara de Representantes no están claras. Pero si se aprueba en el Senado con una abrumadora mayoría de votos bipartidistas -como se espera--, sus defensores esperan presionar al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para que la presente antes de las elecciones de noviembre o del final del periodo de sesiones en enero. ___ La periodista de The Associated Press Barbara Ortutay, en San Francisco, contribuyó a este despacho.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.