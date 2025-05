Senadores demócratas planean forzar votación sobre transparencia en deportaciones a El Salvador

WASHINGTON -- Los senadores demócratas planean forzar una votación en las próximas semanas sobre una resolución que exija más transparencia al gobierno del presidente Donald Trump sobre las deportaciones de inmigrantes a El Salvador. La resolución anunciada el jueves por el senador de Virginia, Tim Kaine, se produce después de dos votaciones sobre resoluciones demócratas que desafían los aranceles de Trump. Forma parte de una estrategia más amplia de los demócratas para seguir utilizando mecanismos bajo la ley que quiten tiempo en el pleno a los republicanos y someter a votación partes de la agenda de Trump. "Estas votaciones tratan de limitar el poder ejecutivo. Ese es un tema unificador", reconoció Kaine. De aprobarse, la nueva resolución obligará al gobierno republicano de Trump a informar al Congreso sobre los pasos que está tomando para cumplir con los tribunales que han determinado que el gobierno de Estados Unidos deportó erróneamente a inmigrantes a El Salvador. Los demócratas han destacado el caso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error al país centroamericano y que un juez de Maryland ha dicho que debe ser devuelto a Estados Unidos. Kaine expresó que los demócratas quieren que los republicanos se pronuncien sobre ese caso y otros, al mismo tiempo que presionan al gobierno de El Salvador, que trabaja con el gobierno de Trump. La resolución también requerirá que el gobierno de Trump revele más información sobre el dinero pagado a El Salvador y evalúe el historial de derechos humanos del país. Las autoridades en El Salvador tendrán que tratar con Estados Unidos mucho después del mandato de Trump, dijo Kaine, y "vamos a tener una memoria muy larga sobre esto". Los demócratas han sentido la presión de los votantes de base para usar sus poderes limitados como minoría para luchar contra Trump en todos los frentes. Aunque es poco probable que la resolución obtenga una votación en la Cámara de Representantes incluso si es aprobada por el Senado, los demócratas señalan que se trata de llamar la atención sobre los problemas y forzar a los republicanos a pronunciarse donde son reacios a hablar públicamente contra Trump. "Tenemos herramientas limitadas, pero esta es una herramienta efectiva", comentó el senador de Maryland, Chris Van Hollen, quien apoya la resolución y visitó a Ábrego García en El Salvador hace dos semanas. Los demócratas de antemano han forzado un puñado de votaciones en el pleno del Senado, incluidas las dos votaciones sobre aranceles el mes pasado. A principios de abril, el Senado aprobó una resolución que habría frustrado la capacidad de Trump para imponer aranceles a Canadá, pero los republicanos bloquearon por poco una resolución similar esta semana que habría detenido los aranceles globales de Trump anunciados hace varias semanas. Cuatro republicanos votaron a favor de la postura de los demócratas en la primera medida arancelaria, y tres republicanos votaron con ellos en la segunda resolución. Los demócratas están forzando las votaciones bajo diferentes estatutos que permiten las llamadas resoluciones "privilegiadas", que deben ser sometidas a votación, quiera o no el liderazgo de la mayoría. La resolución que se presenta el jueves está bajo la Ley de Asistencia Exterior, que permite a cualquier senador forzar una votación para solicitar información sobre las prácticas de derechos humanos de un país. Los senadores republicanos realizaron maniobras similares durante el gobierno del presidente Joe Biden bajo la Ley de Revisión del Congreso, que permite a los legisladores forzar votaciones sobre la rescisión de regulaciones. Además de forzar votaciones, a los demócratas les gustaría expandir la Ley de Revisión del Congreso para ayudarles a revertir los despidos masivos de Trump en las agencias federales. El senador de Oregon, Jeff Merkley, y la congresista de California, Maxine Waters, presentaron proyectos de ley en el Senado y la cámara baja el jueves que harán que las reducciones de la fuerza laboral federal de cualquier presidente estén sujetas a esa ley y sean elegibles para votaciones automáticas en el Capitolio si el Congreso quiere revertirlas. No está claro si algún republicano votará con los demócratas sobre la resolución de El Salvador. La mayoría de los republicanos ha abrazado con entusiasmo las políticas fronterizas de Trump, incluso si algunos son cautelosos con el desafío del gobierno a las órdenes judiciales y mientras algunos estadounidenses piensan que Trump ha ido demasiado lejos. Aunque simbólico, Kaine dijo que espera que las votaciones sobre las resoluciones obliguen a los republicanos a sentir presión, y potencialmente ralenticen futuras medidas de Trump. Kaine señaló: "Es una forma de poner el foco en este tema". ___ La corresponsal de The Associated Press en el Congreso, Lisa Mascaro, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

