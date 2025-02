Shakira confirma presentación en Lima tras dolencia abdominal que la obligó a suspender concierto

La cantante colombiana Shakira se presenta en concierto durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" en Río de Janeiro, el martes 11 de febrero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Bruna Prado

LIMA (AP) -- Shakira anunció el lunes que realizará su segundo concierto en Lima como parte de su gira latinoamericana luego de suspender una presentación el domingo tras una dolencia abdominal que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. En su cuenta de Instagram, Shakira publicó una historia donde indicó que el concierto se llevará a cabo a las 8:15 en el Estadio Nacional de la capital peruana y que las puertas al público estarán abiertas desde las 4:00. No sew dio información adicional en otras cuentas oficiales de la cantante colombiana. Más temprano Shakira agradeció a sus seguidores "por sus mensajes de cariño". "Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma", dijo en su cuenta de X, antes Twitter. El domingo Shakira dijo en X que la noche del sábado acudió a la emergencia de la clínica Delgado en Lima "por un cuadro abdominal" y que los médicos le dijeron que no estaba en condiciones de presentar su primer concierto en Lima la noche del domingo. Shakira agregó el domingo que esperaba mejorar y ser dada de alta el lunes, "para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes". La cantante colombiana y reciente ganadora del Grammy al mejor álbum pop latino por "Las mujeres no lloran" se presentara en el Estadio Nacional en la capital peruana luego de una ausencia de 14 años en la nación andina. Dijo que su equipo está trabajando en una nueva fecha para el show que fue suspendido. Shakira llegó a Perú la noche del viernes procedente de Brasil, donde había brindado su espectáculo. Luego de sus presentaciones en tierra peruana tiene previsto seguir su gira por al menos tres ciudades de su natal Colombia, para luego continuar por Chile, Argentina y México, antes de dirigirse a Estados Unidos y Canadá donde brindará una serie de conciertos entre mayo y junio. Shakira es considerada un ícono de la música latina y ha vendido más de 80 millones de álbumes. Ha recibido cuatro premios Grammy y 15 Latin Grammy.

