Shakira expone en una carta sus motivos para llegar a un acuerdo con el fisco español

Wednesday, September 4, 2024











ARCHIVO - La cantante colombiana Shakira sale de un tribunal en Barcelona, España, el lunes 20 de noviembre de 2023. (Foto AP/Joan Mateu Parra) kabc

MADRID -- A meses de llegar a un acuerdo con el fisco español para pagar una multa millonaria, Shakira expuso los motivos para acceder a él. En una carta exclusiva, publicada el martes por el diario español El Mundo, la estrella colombiana afirmó que lo hizo por sus hijos al tiempo que sostuvo su inocencia. "Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad", dice la misiva. Shakira llegó un acuerdo en noviembre con la fiscalía por el que reconoció que no había pagado al gobierno español 14.5 millones de euros (cerca de $15.6 millones de dólares) en impuestos entre 2012 y 2014. "Lo cierto es que pagué mucho más de lo que debía. Cuando realmente correspondió hacerlo me declaré residente fiscal española y si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años", señaló. "Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida", agregó. "Hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella. Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español". Shakira reside actualmente en Miami con sus hijos Sasha y Milan, tras mudarse de España después de su ruptura con el exjugador de fútbol Gerard Piqué. Es una de las estrellas más grandes de la música latina, con canciones como "Hips Don't Lie", "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", "Whenever, Wherever", "La tortura" y "She Wolf", ha vendido más de 80 millones de álbumes y recibido tres Grammy y 14 Latin Grammy.

