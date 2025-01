Sheinbaum defiende soberanía de México ante declaración de Trump de cárteles como grupos terroristas

By Megan Janetsky Wednesday, January 22, 2025 12:21AM











El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desestimó el martes la decisión de Donald Trump de designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y dejó claro que Estados Unidos sólo puede actuar en su territorio. Así reaccionó Sheinbaum a una de las órdenes ejecutivas que firmó Trump la víspera en su primer día en la presidencia de Estados Unidos como parte de un paquete de medidas que podrían tensar las relaciones con su vecino del sur. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gobierno estadounidense tiene un plazo de dos semanas para determinar qué grupos del narcotráfico serán designados organizaciones terroristas. "Ellos pueden actuar en su territorio. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía e independencia. Por eso dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano", expresó Sheinbaum tras pedir a los mexicanos que tengan calma ante los anuncios de su par estadounidense. La presidenta mexicana dejó claro que "todos queremos combatir a los cárteles de la droga", pero sostuvo que "ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio". Al recordar la declaración que realizó la semana pasada el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, en una audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense -en la que abogó por trabajar "en cooperación" con México- Sheinbaum reiteró que se buscará el diálogo y la coordinación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Según la orden ejecutiva de Trump, "los cárteles han llevado a cabo una campaña de violencia y terror en todo el Hemisferio Occidental que no sólo ha desestabilizado países con una importancia significativa para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado Estados Unidos de drogas letales, criminales violentos y bandas despiadadas". No está claro cuál podría ser el impacto de la medida en la lucha contra los cárteles, pero preocupa que pueda ser otra forma de dificultar el acceso a Estados Unidos de personas procedentes de los países donde operan esos grupos. Esta medida se sumó a otras que incluyen la declaración de una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, la promesa de imponer aranceles de 25% a México y Canadá desde el 1 de febrero y la anulación de CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes solicitar citas de asilo antes de llegar a la frontera. Trump también prometió que realizará deportaciones masivas y ha amenazado con una intervención militar en México para combatir a los cárteles, algo que fue rechazado tajantemente por Sheinbaum. Muchos han expresado inquietud porque la designación de organización terrorista pueda proporcionar a Washington una justificación para tomar medidas militares contra los cárteles. Vanda Felbab-Brown, una experta en crimen organizado del Brookings Institution, dijo que la orden podría tener "implicaciones enormes desde el comercio hasta los migrantes". A medida que los cárteles se han hecho con el control del lucrativo tráfico de migrantes en los últimos años, es prácticamente imposible que estos y los solicitantes de asilo crucen México y otros países latinoamericanos sin pagar algún tipo de tarifa a las bandas. En el momento en que lo hacen, podrían quedar descalificados para solicitar asilo, planteó Felbab-Brown. Por su parte, Mike Vigil, exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas estadounidense en el extranjero, indicó que esperaba que cualquier designación de terrorismo tuviera muy poco impacto en las operaciones diarias contra los cárteles, porque muchas de las mismas facultades antiterroristas que tendrían las autoridades estadounidenses se emplean ya en la lucha contra el narcotráfico. "Ya se ha hecho. Esto no es nada nuevo", manifestó Vigil. "Es todo un teatro político". En el plano logístico, la orden podría permitir a Washington incautar activos de esos grupos en el país, sancionar a ciudadanos estadounidenses que hacen negocios con organizaciones terroristas y bloquear el ingreso de miembros de esos grupos, apuntó. "No va a permitir que Estados Unidos envíe tropas a México como mucha gente piensa simplemente porque la gente olvida que México es un país soberano y sería un acto de guerra", dijo. La medida llega en un momento en que la violencia de los cárteles ha recrudecido en algunas regiones de México como el estado norteño de Sinaloa, donde se desató una cruenta lucha entre dos facciones del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio pasado en Texas del histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada.

