Sheinbaum dice que vuelos de monitoreo de EEUU son 'bajo petición' de México

Wednesday, February 19, 2025 11:15PM











La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia de prensa de todas las mañanas en Palacio Nacional en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles que los recientes vuelos de monitoreo realizados por Estados Unidos en el noroeste del país se hicieron en colaboración y "bajo petición del gobierno de México". "No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años" y "donde se comparte información", dijo la mandataria durante su conferencia matutina diaria. Hace dos semanas diversos medios comenzaron a informar sobre ciertos vuelos de vigilancia en el noroeste de México y cuando el jefe del ejército, Ricardo Trevilla, fue preguntado en la conferencia presidencial sobre si descartaba que las aeronaves realizaran actividades de espionaje, respondió: "No lo podemos descartar porque no sabemos qué fue lo que hicieron". El general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, habló de esos vuelos en una comparecencia en el Senado estadounidense y declaró que se habían incrementado las capacidades militares a través de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Sheinbaum minimizó el tema. "No nos alarma", dijo. Posteriormente, el diario The New York Times informó de supuestos vuelos de drones de la Agencia de Inteligencia estadounidense, la CIA, con la misión de detectar laboratorios de fentanilo. La CIA declinó contestar una solicitud de comentarios de The Associated Press. La presidenta primero dijo que este tema era parte de una "campañita" en su contra pero el miércoles subrayó que México conocía estas actividades de monitoreo aéreo. "Todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas mexicanas y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos", insistió. Las declaraciones de Sheinbaum tienen lugar un día después de que el presidente Donald Trump insistiera que gran parte de México está controlado por los cárteles y justo en puertas de varias citas bilaterales de alto nivel para tratar temas de seguridad y comercio con las que el gobierno mexicano intentará evitar la imposición de aranceles, actualmente en pausa. Además, ante la inminente declaración por parte de Estados Unidos de varios cárteles como organizaciones terroristas, Sheinbaum señaló que se están estudiando eventuales cambios a las leyes de cooperación entre los dos países. "Estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía" podrían incluirse en las normas actuales, que datan de 2020 y que limitaron la actuación de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. "Porque lo que no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración", señaló la presidenta. Destacó que si el nuevo decreto de Trump es para avanzar en investigaciones conjuntas de lavado de dinero, algo que calificó de "indispensable", o para perseguir mejor las operaciones de los grupos del crimen organizado en Estados Unidos, será favorable. Sin embargo, "si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos". En una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense el día de su toma de posesión declaró que Estados Unidos designará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras aunque está pendiente que se definan los nombres de los grupos con este nuevo estatus. Entre otros efectos, esta medida podría impulsar acciones militares contra los cárteles o afectar a quienes dan dinero a esas organizaciones, aunque sea por extorsiones. La presidenta mexicana recientemente también dijo que podría tener consecuencias en la actual demanda que mantiene México contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos -de donde salen el 74% de las armas que llegan a México- porque tal vez esas compañías podrían considerarse "cómplices" de los cárteles.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.