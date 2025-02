Sheinbaum exhibe cruce de cartas con Google sobre discrepancias en cómo nombrar al Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum divulgó el lunes el cruce de cartas con Google sobre las discrepancias en cómo nombrar al Golfo de México y reiteró que sigue a la espera de una nueva respuesta de la compañía tecnológica porque, de lo contrario, irá a los tribunales. "Esto está mal", dijo la mandataria el lunes al hacer público el texto de la misiva de Google. "Aquí lo que Google está haciendo es cambiarle el nombre a la plataforma continental de México y Cuba" aunque el decreto del presidente Donald Trump del 20 de enero deja claro que la denominación de "Golfo de América" sólo afecta a la parte estadounidense del golfo, indicó. "No tienen ningún derecho", insistió Sheinbaum. "Vamos a esperar la respuesta de Google y, si no, procederemos ya en tribunales". En la actualidad el golfo aparece como "Golfo de América" dentro de Estados Unidos, como "Golfo de México" en México y "Golfo de México (Golfo de América)" en otros lugares. El vicepresidente de Google, Cris Turner, explicó en la carta que la empresa tomó esta decisión en coherencia "con nuestro procedimiento operativo normal para reflejar en nuestras plataformas los nombres geográficos estipulados por diferentes fuentes gubernamentales autorizadas" incluso cuando las autoridades puedan diferir en esas designaciones. Turner subrayó que lo hacen "de forma imparcial y coherente" con todas las regiones y dijo estar dispuesto a mantener una reunión en persona con funcionarios del gobierno mexicano para hablar del tema. "Aunque los tratados y convenios internacionales no tienen por objeto regular la forma en que los proveedores privados de mapas representan los accidentes geográficos, nuestra política constante es consultar múltiples fuentes autorizadas para ofrecer la representación más actualizada y precisa del mundo", escribió Turner. Las fronteras en los mapas son decisiones inherentemente políticas y no hay un esquema acordado para nombrar límites y características del planeta pero las declaraciones territoriales de Donald Trump, que se ajustan a su visión del mundo de "Estados Unidos Primero" han provocado tanto las dudas de cartógrafos y profesores como las burlas y sarcasmos en redes sociales y polémicas entre gobiernos. No es la primera vez que mexicanos y estadounidenses discrepan en los nombres de zonas geográficas clave, como el río fronterizo entre Texas y los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México lo llama Río Bravo y para Estados Unidos es el Río Grande. Sin embargo, la actual administración Trump ha dado tal importancia ideológica al cambio de nombres que incluso ha vetado a periodistas de The Associated Press a cubrir actos en la Casa Blanca y a viajar en el avión presidencial por su política editorial sobre la denominación del Golfo de México.

