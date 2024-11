Sheinbaum reconoce coordinación con EEUU en diferentes áreas, pero descarta subordinación

Thursday, November 14, 2024 8:47PM











La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en la Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el jueves que México mantiene una coordinación con Estados Unidos en diferentes temas pero descartó que el trabajo conjunto implique "subordinación". Así reaccionó la mandataria a las críticas que realizó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a las políticas de seguridad del gobierno mexicano. "Trabajamos juntos, pero no hay subordinación", expresó Sheinbaum en su conferencia matutina al ser consultada sobre los comentarios que realizó Salazar que motivaron el miércoles una nota diplomática de la cancillería mexicana. Sheinbaum criticó de manera directa al diplomático asegurando que tuvo posiciones diferentes sobre la controversial reforma judicial y como ejemplo de ello mostró un video con las declaraciones que hizo Salazar sobre el tema. "Tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra", sostuvo la mandataria. La declaración de Sheinbaum se produjo un día después de que Salazar dijo en una conferencia de prensa que la política de seguridad del gobierno mexicano no funcionó y criticó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) rechazara millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos. "México se merece vivir sin miedo", señaló Salazar tras reconocer que la "estrategia de 'abrazos, no balazos' no funcionó", en alusión al lema de López Obrador. El embajador admitió que la coordinación en materia de seguridad había fallado en el último año, en gran parte porque el expresidente "cerró la puerta a inversiones". Como una muestra del fracaso Salazar citó la situación que vive el estado noroccidental de Sinaloa "donde las muertes se ven dondequiera". Desde septiembre se desató una ola de violencia en ese estado por la cruenta disputa que mantienen dos bandos del poderoso Cártel de Sinaloa: uno liderado por "Los Chapitos" que integran los hijos del exlíder detenido de la organización Joaquín "El Chapo" Guzmán y otro que conforman los seguidores del histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada. Los choques se dieron varias semanas después del arresto de Zambada que fue apresado junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo", quien presuntamente le tendió una trampa y lo secuestró para llevarlo a Texas. La detención de los dos capos generó fricciones entre México y Estados Unidos. Sheinbaum recordó la cooperación que mantuvo el pasado gobierno mexicano con la administración de Joe Biden en materia de tráfico de drogas y armas, migración y seguridad y ratificó que "va a seguir habiendo coordinación". "Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y otro país, además somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no", agregó.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.