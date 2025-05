Sheinbaum y Trump vuelven a conversar en medio de datos económicos preocupantes para ambos países

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum da su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó el jueves con su homólogo Donald Trump poco después de que el estadounidense relajara ciertos aranceles pero con un preocupante escenario económico de fondo: la economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre del año un 0.3% y la de México sólo creció un 0.2%. Fue "una muy buena conversación" aunque no hubo acuerdos específicos, indicó la mexicana durante su conferencia matutina. "Una llamada muy cordial, breve, fueron como 10, 15 minutos... una buena señal de que seguimos avanzando en el fortalecimiento del tratado" de libre comercio norteamericano, agregó. Según había indicado poco antes en su cuenta de X, antes Twitter, "los secretarios de Hacienda y Tesoro, así como de Economía y Comercio, seguirán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar nuestro balance comercial y avanzar en los temas pendientes para beneficio de ambos países". La caída de la economía estadounidense, la primera en tres años, estuvo ralentizada por un aumento en las importaciones ya que las empresas intentaron traer bienes extranjeros antes de que el presidente Trump impusiera aranceles masivos. Los economistas afirman que los aranceles -y la forma errática en que han sido implementados- perjudicarán el crecimiento en la segunda mitad del año con lo que los riesgos de recesión están aumentando. México celebró que se relajaran esta semana ciertos aranceles al sector automotriz pero, aun así, apuesta por lograr mejores condiciones para esa industria, uno de los sectores más interconectados y de mayor flujo comercial entre los países vecinos, y en el acero y el aluminio. Según explicó la presidenta, Estados Unidos está muy interesado en disminuir su déficit comercial con México y ambos gobiernos apuestan por más comercio. No obstante, las perspectivas macroeconómicas mexicanas no son buenas. El PIB registró una variación de 0.2% trimestral, con un aumento interanual de 0.8% para el periodo enero-marzo y los ingresos petroleros, uno de los rubros principales del país, registraron una disminución anual de 13.8%, debido a los efectos observados del tipo de cambio, los volúmenes de producción y los precios del gas natural, explicó el gobierno. La calificadora Moody's dijo que, a pesar de la incertidumbre global y la desaceleración mexicana del año pasado, México logró evitar la recesión pero consideró que no podrá eludirla este año por los efectos de las políticas proteccionistas estadounidenses y predice una caída de la economía de 0.3% en 2025.

