Siete muertos en un choque de helicóptero que llevaba a peregrinos hindúes en India

By BISWAJEET BANERJEE Sunday, June 15, 2025 8:57PM











Esta imagen compartida por la policía de Uttarakhand en la plataforma X muestra rescatistas trabajando donde se estrelló un helicóptero en India, el domingo 15 de junio de 2025. Uttarakhand Police on X via AP

LUCKNOW, India -- Un helicóptero que transportaba peregrinos hindúes se estrelló temprano el domingo en el estado norteño de Uttarakhand, en India. Las siete personas que iban a bordo murieron, dijeron las autoridades. El helicóptero volaba hacia Guptkashi, un destacado lugar de peregrinación hindú en el Himalaya, desde la ciudad de templos de Kedarnath, cuando se estrelló. El accidente ocurrió minutos después de que el helicóptero despegara, dijeron las autoridades, en lo que debería haber sido un vuelo de 10 minutos. El accidente ocurre tres días después de que un vuelo de Air India cayera del cielo y matara al menos a 270 personas en el estado de Gujarat. El Boeing 787 con destino a Londres chocó contra la residencia de una facultad de medicina en una zona residencial de la ciudad noroccidental de Ahmedabad minutos después de despegar el jueves, matando a 241 personas a bordo y al menos 29 en tierra. Un pasajero sobrevivió. Nandan Singh Rajwar, un funcionario local de gestión de desastres, dijo que las autoridades han emprendido una operación de búsqueda y rescate tras el siniestro del helicóptero y se espera que revisen los protocolos operativos para los vuelos en la región. El helicóptero, operado por Aryan Aviation, una empresa privada de servicios de helicópteros, cayó en una zona boscosa cerca de la ruta de peregrinación de Kedarnath alrededor de las 5:30 de la mañana hora local. Las autoridades dijeron que se cree que el accidente fue causado por malas condiciones meteorológicas. Kedarnath alberga uno de los cuatro santuarios de templos hindúes más sagrados y recibe a decenas de miles de peregrinos cada año durante la temporada de verano, muchos de los cuales utilizan servicios de helicópteros debido al difícil terreno montañoso. Las autoridades dijeron que entre los fallecidos se encontraban el piloto y peregrinos del estado vecino de Uttar Pradesh y de los estados occidentales de Maharashtra y Gujarat. Los cuerpos quedaron calcinados en un incendio que siguió al accidente, dijeron. Los percances con helicópteros no son inusuales en la traicionera región de Kedarnath, donde los cambios repentinos de clima y las condiciones de vuelo a gran altitud pueden representar riesgos. El 7 de junio, un helicóptero que operaba en el Valle de Kedarnath realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera debido a una falla técnica poco después de despegar. El piloto resultó herido, pero los cinco pasajeros a bordo salieron ilesos. El 8 de mayo, un helicóptero se estrelló en el distrito de Uttarkashi, matando a seis personas, incluido el piloto. Una persona sobrevivió.

