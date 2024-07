Simone Biles competirá en los 4 eventos de la final de equipos pese a lesión de pantorrilla

By WILL GRAVES Tuesday, July 30, 2024 3:28AM











La estadounidense Simone Biles compite en la viga de equilibrio de la gimnasia artística de en de París, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Charlie Riedel) kabc

PARÍS -- Una lesión en la pantorrilla no va a frenar a Simone Biles. La estrella estadounidense de la gimnasia artística participará en cada uno de los cuatro eventos de la final de equipos de los Juegos Olímpicos la noche del martes. Biles se lastimó la pantorrilla izquierda cuando calentaba para el ejercicio de piso durante la clasificación del domingo. Tuvo que salir brevemente del escenario para ser vendada, pero volvió para conseguir las mejores anotaciones en piso y el potro, con lo que fue la líder del concurso individiual. La semana pasada, los dirigentes del equipo de Estados Unidos sondearon la posibilidad de sacar a Biles de las barras asimétricas en la final de equipos para que tuviera algo de respiro durante los Juegos. Fue la final que Biles optó por bajarse en Tokio por su salud mental, provocando una discusión internacional sobre el tema. Ahora, Biles competirá en cada evento de la finales, cuando tres gimnastas y todas las tres anotaciones valen. Su esposo, Jonathan Owens, deberá estar presente. Las estadounidenses son amplias favoritas por el otro tras escoltar a Rusia en Tokio hace tres años. Biles será la última en cada uno de los tres eventos - potro, piso y viga de equilibrio - y será la segunda en las barras asimétricas. Jordan Chiles, cuarta en la clasificación del all-around individual por detrás de Biles, la brasileña Rebeca Andrade y Sunisa Lee (la campeona olímpica de 2020) también disputarán los cuatro eventos. Esto es lo que sabemos sobre la condición física de Biles: ¿Su problema con la pantorrilla afectó su puntaje de calificación?

No por mucho. Biles completó la clasificación y completó la general con un total de 59,566 puntos. Biles deslumbró a una multitud repleta de estrellas en la barra de equilibrio para abrir la clasificación, luego pareció torcerse la pierna mientras calentaba en el ejercicio de piso. Abandonó la pista con la doctora del equipo de Estados Unidos, Marcia Faustin - una escena inquietantemente similar a la que se desarrolló en Tokio, cuando Biles se retiró de la competencia por equipos para cuidar su salud mental. Con su tobillo vendado, Biles obtuvo la puntuación más alta en suelo y salto en dos subdivisiones. Limitó la dificultad de su rutina de barras barras asimétricas, saltándose una habilidad única que presentó a la Federación Internacional de Gimnasia el viernes. Hizo su serie habitual para obtener una puntuación de 14,333, luego trató de evitar poner demasiado peso en su pierna después de su desmontaje. ¿Qué seguirá después de la prueba de equipos?

El all-around individual será el jueves, cuando Biles y Lee - la medallista de oro de Tokio, después que Biles se bajó - se convertirán en la primera pareja de campeonas olímpicas en enfrentarse en una final del concurso completo.

