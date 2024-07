Simone Biles y Estados Unidos se redimen con oro olímpico en la gimnasia

By WILL GRAVES Tuesday, July 30, 2024 7:16PM











La estadounidense Simone Biles realiza su rutina en la viga de equilibrio durante la final de gimnasia artística en la Arena Bercy de París, el 30 de julio de 2024. AP Foto/Abbie Parr

PARÍS -- La "Gira de Redención" culminó en el sitio predilecto de Simone Biles: lo más alto del podio olímpico. Otra vez. Con su singular brillantez, la estrella estadounidense de la gimnasia comandó una aplastante actuación de Estados Unidos en la final de equipos escenificada en la caldera de la Arena de Bercy la noche del martes. Gracias a una Biles en todo su esplendor, la puntuación total de 171.296 de las estadounidenses superó ampliamente a Italia y Brasil. Fue el punto de exclamación para un año en el que Biles consolidó su legado como las más grande de su deporte y entre las más sobresalientes en la historia de los Juegos Olímpicos. El resultado - las estadounidenses en lo más alto y el resto del mundo atrás - nunca estuvo en duda desde el momento en el que Jordan Chiles inició la noche al completar su doble Yurchenko en el potro.

