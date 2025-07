Simone Biles y Shai Gilgeous-Alexander ganan máximos honores en los ESPYS 2025

By BETH HARRIS Thursday, July 17, 2025 8:26PM











Simone Biles habla después de ser reconocida como la mejor deportista femenina en la ceremonia de los ESPY en el Dolby Theatre en Los Ángeles, el 16 de julio de 2025. AP Photo/Mark J. Terrill

LOS ANGELES -- El Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA Shai Gilgeous-Alexander y la gimnasta campeona olímpica Simone Biles fueron nombrados los mejores deportistas en la rama masculina y femenina el miércoles, durante la entrega de los premios ESPYS. Gilgeous-Alexander llevó al Thunder de Oklahoma City al campeonato de la NBA el mes pasado, además de acumular premios como el Jugador Más Valioso de la liga y campeón anotador. "Es un sueño hecho realidad y para que los sueños se hagan realidad se necesita una comunidad", expresó, agradeciendo a su esposa, padres, hermano y otros allegados. "Esos nombres probablemente no signifiquen mucho, pero para mí lo significan todo". Biles, ganadora de 11 medallas olímpicas, reclamó el primer premio de la noche, mejor actuación en un campeonato por su desempeño en los Juegos de París. Ganó tres oros y una plata mientras ayudaba a Estados Unidos a ganar su primer título por equipos desde 2016. "Eso fue muy inesperado, especialmente en una categoría entre puros hombres", dijo Biles después de besar a su esposo, el safety de los Bears de Chicago Jonathan Owens. Superó a Stephen Curry, Freddie Freeman y Rory McIlroy. La compañera olímpica de Biles, Suni Lee, ganó el premio al mejor regreso por superar dos raras enfermedades renales. Llevó a uno de sus médicos al espectáculo. Premio Arthur Ashe al Coraje El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Oscar Robertson, recibió el Premio Arthur Ashe al Coraje de manos del base Russell Westbrook. Robertson era presidente de la Asociación de Jugadores en el momento de una demanda antimonopolio histórica contra la NBA en 1970. Esto llevó a una reforma extensa de las estrictas reglas de agencia libre y draft de la liga y, eventualmente, a salarios más altos para todos los jugadores. Robertson, de 86 años y 12 veces elegido al Juego de Estrellas, era conocido como The Big O durante su carrera. Fue el primer presidente negro de cualquier sindicato deportivo. Premio Icon Diana Taurasi y la estrella retirada de la selección de fútbol de Estados Unidos, Alex Morgan, compartieron el Premio Icon en reconocimiento a sus carreras y su gran impacto en los deportes. Las mujeres tocaron sus trofeos juntas en un brindis. "Nuestra misión siempre ha sido muy similar", dijo Morgan. "Luchamos para dejar nuestro deporte en un lugar mejor que donde lo encontramos, tal como lo hizo una generación antes que nosotros. Estamos paradas sobre los hombros de gigantes". Taurasi, quien se retiró en febrero después de una carrera de 20 años en el baloncesto, mencionó a sus padres que emigraron a Estados Unidos desde Argentina. También tuvo palabras para la próxima generación. "Sigan adelante, no esperen que alguien les dé algo, supérenlos, sean leales, traigan ese maldito fuego todos los días", dijo. "Somos la prueba de que se puede hacer. Lo hicimos a nuestra manera. Sin atajos, sin disculpas y sin remordimientos". Premio Pat Tillman al Servicio Los exdeportistas David Walters y Erin Regan aceptaron el Premio Pat Tillman al Servicio. Se otorga a aquellos que han servido de una manera que honra el legado de Tillman, exjugador de la NFL y Ranger del Ejército de Estados Unidos. Walters, de 37 años, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y fue medallista en siete campeonatos mundiales. Ahora es bombero de la ciudad de Los Ángeles. Regan, de 45 años, fue jugadora de fútbol en Wake Forest y pasó una temporada en el profesionalismo antes de retirarse para unirse al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Tanto Walters como Regan combatieron los incendios forestales mortales y destructivos en Pacific Palisades y Altadena en enero. Premio Jimmy V Una emocionada Katie Schumacher-Cawley aceptó el Premio Jimmy V a la Perseverancia mientras su esposo e hijos se unían al público que se puso de pie para ovacionarla. La entrenadora de voleibol femenino de Penn State fue diagnosticada con cáncer de mama de segunda etapa en septiembre. Continuó entrenando sin perderse una práctica y se convirtió en la primera mujer en guiar a un equipo al campeonato nacional de la NCAA. "El cáncer cambió mi vida, pero no la tomó. No tomó mi fe, no tomó mi espíritu y no tomó mi equipo", dijo. Jugadores del Año de Gatorade El jugador de baloncesto Cameron Boozer y la atleta de pista y campo Jane Hedengren fueron nombrados los Mejores Jugadores Masculino y Femenino del Año de Gatorade. Boozer jugará en Duke en el otoño, siguiendo los pasos universitarios de su padre, Carlos, un ex All-Star de la NBA. Hedengren competirá para BYU en su ciudad natal de Provo, Utah. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

