Sismo de 5.6 en costa central del Pacífico de Perú deja al menos un muerto y cinco heridos

Sunday, June 15, 2025











LIMA -- Al menos una persona fallecida, cinco heridas y daños materiales dejó un sismo de magnitud 5.6 que remeció el domingo la costa central del Pacífico de Perú, informaron autoridades. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se registró a las 11:35 hora local en el oceáno Pacífico con epicentro a 15 millas al suroeste de la ciudad portuaria del Callao, pegada al Pacífico. El Callao está a 8 millas al oeste de Lima y a una profundidad de 33 millas. El coronal de policía Ramiro Clauco dijo en declaraciones a la radio RPP que un hombre de 36 años falleció cuando "estaba fuera de su vehículo esperando un pasajero" y un pared del cuarto piso de una vivienda en construcción se desprendió y cayó sobre su cabeza. El hecho ocurrió en un barrio del norte de la capital, Lima. Poco después, el Centro de Operaciones de Emergencia reportó, además, cinco personas heridas que son atentidas en diferentes hospitales. El organismo también informó la afectación de vías y centros de educación, aunque no especificó su ubicación. La presidencia de Perú informó en su cuenta de X, antes Twitter, que la presidenta Dina Boluarrte se traslada hacia el Callao. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, dijo a la televisora local N que todos los distritos de Lima sintieron el sismo. Imágenes que se difundieron en medios locales con el transcurso de las horas dejaron ver algunos automóviles afectados por caída de material, viviendas con daños en su estructura y vallas desprendidas. Las radios locales reportaron que un encuentro del fútbol profesional en el estadio Alberto Gallardo de Lima entre Sporting Cristal y Club deportivo Garcilaso en Lima se detuvo por varios minutos. Una misa en la catedral de Lima oficiada por el arzobispo Carlos Castillo también se detuvo porque los feligreses escaparon asustados. Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.

