Sismo de 7.4 sacude costas del sur de Chile y Argentina. Evacuan sur de Chile por riesgo de tsunami

SANTIAGO -- Un sismo de 7.4 grados de magnitud sacudió el viernes las costas del sur de Chile y Argentina y obligó a las autoridades chilenas a emitir un alerta de evacuación para toda la parte costera del Estrecho de Magallanes, en el extremo sur del país. Por "alerta de tsunami, (se) establece evacuar hacia zona segura en los sectores costeros de la región de Magallanes", dijo en un mensaje enviado a la ciudadanía el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Solicitó además abandonar toda las zonas de playa en el territorio chileno antártico. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, un temblor de magnitud de 7.4 sacudió las aguas entre el sur de Chile y Argentina con una profundidad de 10 kilómetros. El presidente chileno Gabriel Boric reiteró el llamado a través de su cuenta de X, antes Twitter, y afirmó que "todos los recursos están a disposición" para responder a posibles emergencias. "Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades", indicó el mandatario. El sismo se produjo a las 8:58 hora local (1258 GMT) y las localidades más cercanas son Ushuaia, en Argentina, a 219 kilómetros del epicentro, y, en el lado de Chile la portuaria ciudad de Punta Arenas, a unos 440 kilómetros. Senapred indicó que ha desplazado personal al terreno para evaluar los daños, aunque de momento no han sido reportados víctimas ni daños materiales, explicó el subdirector de gestión de ese organismo en la región, Miguel Ortiz, en una rueda de prensa. "Llamamos a la población de Magallanes que se mantenga evacuada en zonas de seguridad" ya que "se esperan réplicas", afirmó. En Punta Arenas, ubicada en la Patagonia chilena y en el Estrecho de Magallanes -que conecta los océanos Atlántico y Pacífico- las calles se llenaron rápidamente de residentes que, con maletas, salieron en busca de refugios, según imágenes emitidas por la televisión local. La evacuación se dio de forma tranquila y sin pánico. "Nos llegó la alerta y tuvimos que evacuar en el trabajo, pero la gente está tranquila y está bien preparada", dijo al canal 24 horas Roberto Ramírez. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las olas podrían alcanzar la Antártica ya a partir de la próxima hora, mientras que podrían tardar hasta 12 horas en alcanzar las localidades más lejanas. En la turística ciudad argentina de Ushuaia, considerada la más austral del mundo, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni evacuados. "El movimiento telúrico fue percibido principalmente en la ciudad de Ushuaia y, en menor medida, en las localidades de la provincia" de Tierra del Fuego, informó el gobierno local. "Ante este tipo de episodios es importante mantener la tranquilidad". En tanto, la Secretaría de Protección Civil suspendió todas las actividades acuáticas y de navegación en el Canal de Beagle, fronterizo entre ambos países, al menos por tres horas. Ushuaia es puerto de salida de los cruceros turísticos hacia la Antártica y otros puntos del sur del continente. Defensa Civil de Ushuaia confirmó que el movimiento telúrico "no generó daños en estructuras", pero advirtió que "se esperan réplicas de igual o menor intensidad". Agregó que la probabilidad de tsunami en la zona "es baja" debido a que las islas chilenas de Hoste y Navarino "actúan como barrera natural". --- La periodista de AP Débora Rey contribuyó en esta información desde Buenos Aires.

