SoCal Edison dice que su equipo probablemente causó el incendio Hurst en Sylmar

SYLMAR, LOS ÁNGELES -- Una empresa de servicios públicos de California declaró el jueves que su equipo probablemente provocó un incendio forestal en Los Ángeles que se desató el mismo día que dos grandes incendios en la zona causaron la muerte de al menos 29 personas y destruyeron miles de hogares. La admisión de Southern California Edison sobre su probable papel en el incendio de Hurst, que no destruyó ninguna estructura ni resultó en muertes, se realizó en un informe obligatorio presentado a los reguladores estatales de servicios públicos. La empresa reconoció el mes pasado que las agencias de bomberos están investigando si su equipo pudo haber iniciado el incendio de Hurst, que quemó aproximadamente 3,2 kilómetros cuadrados (1,25 millas cuadradas) alrededor del barrio de Sylmar en Los Ángeles. "En ausencia de pruebas adicionales, SCE cree que su equipo podría estar asociado con la ignición del incendio de Hurst", indicó el informe del jueves. En un segundo informe, la empresa dijo que está investigando si una línea de transmisión inactiva se energizó y posiblemente provocó el mortal incendio de Eaton, que devastó Altadena. Sin embargo, aún sostiene que no hay pruebas de que su equipo fuera responsable de iniciar ese incendio. El incendio de Eaton, que mató a al menos 17 personas, fue completamente contenido la semana pasada. También se alcanzó la contención total del incendio de Palisades, el más grande de los incendios que destruyó miles de hogares y mató a al menos 12 personas.

