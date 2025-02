Starbucks eliminará 1,100 empleos corporativos a nivel global

By Dee-Ann Durbin Monday, February 24, 2025 6:56PM











El logotipo de la "Sirena" cuelga fuera de una cafetería Starbucks, el miércoles 14 de julio de 2021, en Boston. AP Foto/Charles Krupa

Starbucks planea despedir a 1,100 empleados corporativos a nivel global mientras el nuevo presidente y director general, Brian Niccol, optimiza las operaciones. En una carta a los empleados publicada el lunes, Niccol indicó que la empresa informará a los que serán despedidos antes del mediodía del martes. También mencionó que Starbucks eliminará varios cientos de puestos abiertos y no ocupados. "Nuestra intención es operar de manera más eficiente, aumentar la responsabilidad, reducir la complejidad y fomentar una mejor integración", escribió Niccol en la carta. Starbucks cuenta con 16,000 empleados de apoyo corporativo en todo el mundo, pero eso incluye a algunos empleados que no se verán afectados, como los baristas, expertos en café y almacén. Niccol dijo en enero que los despidos corporativos se anunciarían a principios de marzo. Afirmó que todo el trabajo debe ser supervisado por alguien que pueda tomar decisiones mientras el gigante del café de Seattle reduce la complejidad de su estructura y elimina los silos dentro de la empresa que ralentizan la comunicación. "Nuestro tamaño y estructura pueden ralentizarnos, con demasiados niveles, gerentes de pequeños equipos y roles centrados principalmente en coordinar el trabajo", escribió Niccol. Starbucks contrató a Niccol el otoño pasado para revertir las ventas lentas. Ha manifestado que quiere mejorar los tiempos de servicio, especialmente durante la hora pico de la mañana, y restablecer las tiendas como lugares de encuentro comunitarios. El CEO también está eliminando artículos del menú y está experimentando con los algoritmos de pedidos para mejorar su mezcla de pedidos móviles, de autoservicio y en tienda. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

