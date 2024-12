¿Sufre depresión navideña en lugar de alegría? Aquí presentamos formas de encontrar paz

By DEVNA BOSE Tuesday, December 17, 2024 9:31PM











El árbol de Navidad del Rockefeller Center es encendido durante una ceremonia, el miércoles 4 de diciembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) kabc

Suenan las campanas. La nieve brilla. Pero usted está sin ánimo. Es posible que sufra un caso de tristeza navideña, que según los expertos no es infrecuente. Una relación tensa con la familia, por ejemplo, puede hacer que esta época del año sea bastante solitaria. La época de la Navidad es cara y los problemas financieros pueden causar mucho estrés. La ansiedad por todo lo relacionado con estas fechas puede alimentar la depresión y agravar los problemas de salud mental existentes. "Muchas personas en ciertos años pueden encontrar que la época navideña es más desafiante que en años anteriores", dijo Shilagh Mirgain, psicóloga del sistema de salud de la Universidad de Wisconsin en Madison. "Es importante reconocer el hecho humano común de que otros también pasan apuros". "Usted no es el único". Esto es lo que los expertos dicen que puede hacer para que su temporada de fin de año sea un poco más llevadera, si no es que alegre. Si el tiempo en familia no es muy divertido, establezca límites Pasar una cantidad prolongada de tiempo con la familia es difícil de evitar durante las fiestas de fin de año, advirtió Mirgain, pero hay maneras de hacerlo un poco más fácil. "Ciertamente que este año, creo que con las recientes elecciones, hay mucha división y discordia, y probablemente tendrá que interactuar con miembros de la familia que tengan creencias bastante opuestas", destacó. "Eso puede generar emociones fuertes". Piense en los límites que quiera establecer: ¿Qué tipo de contacto quiere tener con su familia y cuánto tiempo está dispuesto a pasar con ellos? Es importante también que se dé permiso para salir del evento, y que tenga algunas estrategias preparadas para ello, agregó. Por ejemplo, si necesita algo de espacio, salga a caminar o a resolver algunas diligencias. Y si surgen conversaciones estresantes, tenga algunas palabras listas que pueda utilizar para establecer límites de manera rápida y firme. "Podría decir: 'Vaya, gracias por preguntar, pero no hablo de política durante las fiestas navideñas'", sugirió Mirgain. Si está de duelo o se siente solo, contacte a otras personas La época navideña puede ser difícil para las personas que están de duelo o que no tienen a nadie cerca con quién celebrar. "La soledad y el aislamiento pueden sentirse exacerbados durante la temporada de fin de año cuando mira a su alrededor y parece que todos se reúnen y usted no tiene planes, o sus planes no le entusiasman", refirió Mirgain. Encuentre formas de contactar a las personas si eso es algo que anhela, como programar llamadas con personas que están en diversas partes del país o hacer voluntariado en su comunidad. "Hay tantas oportunidades para retribuir en esta época, y creo que la generosidad es una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestro propio bienestar", agregó. Y si está de duelo por la muerte de alguien cercano, las fiestas navideñas pueden ser el momento perfecto para reflexionar sobre el legado de esa persona, dijo la doctora Ellen Lee, psiquiatra geriátrica del sistema de salud de la Universidad de California, campus de San Diego. "Intente honrar a esa persona visitando su tumba o haciendo algo que él o ella amaba hacer, y luego encuentre gente con quién compartir esos recuerdos", dijo Lee. También aconseja a las personas que no repriman sus sentimientos, sino que se permitan vivir su duelo. Si el dinero le genera ansiedad, busque ayuda Regalos, cenas, decoraciones... hay mucho de lo que hay que estar al tanto en esta época del año, y es fácil sentirse abrumado. Esos gastos adicionales y reuniones pueden generar más estrés sobre su salud mental. Para los síntomas más leves de depresión, ansiedad o problemas de estado de ánimo, apóyese en métodos probados de autocuidado, dijeron los expertos. Por ejemplo, pase tiempo en cosas que ame o vea una película. Pero es importante buscar ayuda si comienza a sentir una creciente ansiedad financiera o síntomas que se intensifican y afectan su capacidad para funcionar. La intervención temprana puede evitar que aumenten, dijo Mirgain, y agregó que, si tiene pensamientos suicidas, comuníquese con su médico. En Estados Unidos, también puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 o chatear en 988Lifeline.org. Si se siente abrumado, establezca expectativas realistas Recuerde que sus fiestas de fin de año no tienen por qué parecer una película conmovedora y familiar del canal Hallmark. Permítase hacerlo de manera diferente este año, añadió Lee. "Tenemos tantas metas, tantos objetivos", dijo. "Conseguir todos los regalos, decorar la casa a la perfección ... a veces es útil concentrarse en la parte más importante de todo". Eso puede ser diferente según su personalidad. Para usted la parte más importante podría ser pasar tiempo con personas que no ve a menudo, o disfrutar de una buena comida con sus platillos favoritos. Lee enfatizó que está bien tener una celebración discreta. "Le pregunto a la gente: '¿Cuál es la mejor parte de las fiestas navideñas?'", refirió. "Normalmente no son las decoraciones o todas esas cosas adicionales por las que todos pasamos mucho tiempo preocupándonos".

____

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.