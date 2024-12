Suman 17 los niños fallecidos por posible contaminación con la bacteria klebsiella oxytoca en México

ARCHIVO - David Kershenobich observa durante su presentación como secretario de Salud durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 27 de junio de 2024. AP Photo/Fernando Llano, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- El número de niños fallecidos por una posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca en México ascendió a 17, luego de que las autoridades encontraran nuevos casos en más estados del país. El secretario de Salud federal, David Kershenobich, dijo el martes que fueron detectados nueve casos de menores posiblemente contagiados con la bacteria en el estado occidental de Michoacán, de los cuales fallecieron tres. Además, informó que otros seis casos se presentaron en el estado central de Guanajuato, donde murió uno de los niños. Hasta ahora se había reportado el contagio de 15 niños -13 de los cuales murieron- en el Estado de México, vecino a la capital, y el único lugar en el que se había visto la presencia de la bacteria. El secretario de Salud indicó que los brotes de Michoacán y Guanajuato tienen "características similares" a los casos reportados la semana pasada en el Estado de México. Las autoridades investigan los casos, pero han dicho que los niños se habrían infectado a través de soluciones de nutrición intravenosa. México declaró una alerta sanitaria el 3 de diciembre. "No hemos vuelto a tener un caso después del 3 de diciembre", señaló Kershenobich al explicar que los reportes de contagios con la bacteria cesaron tras la inmovilización preventiva que se hizo de soluciones de nutrición intravenosa, pero aclaró que las autoridades sanitarias esperarán hasta el 16 de diciembre para anunciar el fin del brote. Tras la declaración de la alerta sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió a la empresa que se encargaba de suministrar los alimentos que se daban a los bebés prematuros. De igual forma, la Secretaría de Salud federal informó que estaban evaluando las soluciones de nutrición intravenosa de la empresa mexicana SAFE como posible fuente de contaminación de la referida bacteria. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que ordenó a la COFEPRIS que realice inspecciones a todas las centrales de mezcla de soluciones en el país como medida preventiva. Asimismo, las autoridades están considerando posibles sanciones administrativas y penales contra la empresa implicada en la supuesta distribución de soluciones de nutrición parenteral contaminadas, informó Sheinbaum.

