Suspenden el segundo concierto de Shakira en Chile por problemas técnicos

Los fanáticos de Shakira esperan en fila afuera del Estadio Nacional antes de su concierto, que terminó cancelándose, en Santiago, Chile, el domingo 2 de marzo de 2025. Foto AP/Matías Basualdo

SANTIAGO -- La productora Fenix Entertainment anunció la suspensión de un segundo concierto de Shakira en Santiago de Chile, tan solo un día después de que el equipo de la cantante colombiana suspendiera la primera cita en el país sudamericano por cuestiones de seguridad tras problemas técnicos. Shakira tenía previsto presentarse en el Estadio Nacional de Santiago el domingo y lunes en el marco de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'. Sin embargo, pocas horas antes de la primera presentación el concierto fue suspendido debido a problemas técnicos en el montaje del escenario que suscitaron preocupaciones acerca de la seguridad del evento. El lunes, la promotora y el equipo de producción local han mantenido diversas reuniones para "buscar una solución a las dificultades de construcción que impidieron el concierto de ayer", lo que finalmente no sucedió y por lo que anunciaron la suspensión también de esta segunda cita. "Para nosotros, la seguridad de todos ustedes, del equipo técnico y del artista es nuestra principal prioridad", destacó Fenix Entertainment en un comunicado. La víspera, la empresa explicó que el terreno donde se instalaría la estructura del escenario presenta desniveles, lo que impide la realización segura del espectáculo. Pese a la suspensión, los organizadores indicaron que están "trabajando día y noche" para realizar un nuevo concierto "cuanto antes" y que posibles nuevas fechas serán anunciadas "tan pronto haya más información". La cancelación de los dos conciertos de Shakira en Chile supone un nuevo revés para la gira latinoamericana de "Las mujeres ya no lloran" y sigue al aplazamiento de uno de sus conciertos en Colombia también por problemas estructurales en el escenario. En los últimos meses, la cantante también se vio obligada a suspender una presentación en Lima por complicaciones de salud y, el pasado octubre, anunció la reprogramación de fechas en Estados Unidos debido a la alta demanda de entradas. Los seguidores de la estrella colombiana en Chile expresaron su preocupación en las redes sociales, exigiendo claridad sobre la nueva fecha y el proceso de reembolso en caso de no poder asistir. Asimismo, han dejado centenares de mensajes en los perfiles de Shakira, a quien muchos tildaron de "poco profesional". Tras la decisión, el Servicio Nacional del Consumidor de Chile ha oficiado tanto a la productora Fénix Entertainment como a la tiquetera Puntoticket para exigir explicaciones y ha estipulado un plazo de 10 días para que ambas informen cómo abordarán las compensaciones a las personas afectadas. El organismo anunció además una investigación al destacar que "toda la información disponible indica que no se trató de una cancelación por fuerza mayor, sino de fallas en la planificación y ejecución del evento", lo que configura un "posible incumplimiento de los derechos de los consumidores". La víspera, Shakira lamentó la cancelación del espectáculo y dijo que ella y su equipo confiaron "todo el tiempo" en que la productora local contratada "seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas" para su celebración. "Tengo el corazón roto en mil pedazos por no poder cantar para ustedes", expresó en un largo mensaje subido en sus historias. "Tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido".

