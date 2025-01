Óscar García, entrenador de Chivas, fue suspendido tres partidos por conducta violenta

By Carlos Rodríguez Friday, January 31, 2025 2:22AM











El colombiano James Rodríguez (centro) durante un entrenamiento con el club mexicano León, el martes 14 de junio de 2025. AP Foto/Mario Armas

CIUDAD DE MÉXICO -- El técnico de Chivas Óscar García fue suspendido tres partidos por conducta violenta en contra del astro colombiano James Rodríguez, anunció el jueves la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana. García fue expulsado a los 27 minutos del partido entre Chivas y León el sábado pasado por la cuarta fecha del torneo Clausura cuando intentó patear a un grupo de jugadores rivales en el cual se encontraba James, además del árbitro Óscar Macías. Además del castigo de tres encuentros, el técnico español fue sancionado económicamente. La cifra no fue revelada. "Se advirtió al Club Guadalajara sobre la conducta futura de su director técnico, ya que, en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra", dijo el organismo en un comunicado. García, de 51 años, cumple su primer torneo con Chivas. Llegó en diciembre para reemplazar al argentino Fernando Gago. Antes de intentar patear a los jugadores de León, García fue empujado por Nicolás Fonseca, quien buscaba recuperar una pelota en la banda. Aunque en las imágenes no se aprecia que el entrenador fuera directamente a agredir a James, el árbitro Macías así lo reportó en su cédula. "En un partido de fútbol las emociones siempre van a muchas revoluciones y la pasión por los colores que representas te llevan al límite, pero eso no justifica mi reacción", dijo García en sus redes sociales. "Quiero ofrecer una sincera disculpa a la nación Chiva y, por supuesto, también al rival". El entrenador, quien ganó dos títulos de la liga de Austria con Salzburgo, se perderá los partidos ante Querétaro, Tijuana y Toluca. Se espera su regreso a los banquillos el 22 de febrero, ante Pachuca. Chivas, uno de los dos equipos más populares en el país, busca conquistar su primer título desde el Clausura 2017. Tras las primeras cuatro fechas del campeonato, el equipo marcha en la 11ma posición entre 18 equipos.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.