Tim Walz acepta nominación vicepresidencial demócrata en convención en Chicago

By WILL WEISSERT y JONATHAN J. COOPER Thursday, August 22, 2024 4:57AM











El candidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU, el gobernador de Minnesota Tim Walz, durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago el 21 de agosto de 2024. (AP Foto/Matt Rourke)

CHICAGO -- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó el miércoles la nominación de su partido a la vicepresidencia de Estados Unidos, y aprovechó su discurso en la Convención Nacional Demócrata para agradecer a la abarrotada arena por "traer la alegría" a las elecciones. "Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón: Amamos este país", dijo Walz ante miles de delegados que llevaban pancartas en las que se leía "Coach Walz" en rojo, blanco y azul. Walz describió su crianza en Nebraska y su labor como profesor y entrenador de fútbol americano en Minnesota. "Mientras otros estados prohibían los libros en sus escuelas, nosotros desterrábamos el hambre de las nuestras", dijo. En una indirecta a su homólogo republicano, JD Vance, añadió: "Yo tenía 24 chicos en mi clase en la secundaria, y ninguno fue a Yale". Cuando Walz habló de las dificultades para concebir a su hija, Hope, hizo un corazón con las manos y se lo puso sobre el pecho. Su hijo, Gus, sollozó mientras su padre hablaba, y al menos una vez gritó: "Ese es mi papá". "No he dado muchos discursos como este, pero sí muchas charlas motivacionales", dijo Walz. Los demócratas reunidos en el United Center de Chicago albergan esperanzas de aprovechar el impulso que la vicepresidenta Kamala Harris ha traído consigo desde que el mes pasado asumió la candidatura del partido a la presidencia de Estados Unidos. El partido pretende explotar la euforia que se ha extendido entre sus filas desde que el presidente Joe Biden abandonó la candidatura, pero también ha dejado claro a sus simpatizantes que enfrentan una dura batalla contra los republicanos y el expresidente Donald Trump.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.