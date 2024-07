Tiroteo en tienda de combustibles deja 3 muertos y varios heridos en sur de Arkansas

Friday, June 21, 2024











FORDYCE, Arkansas -- Tres personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el viernes en una tienda de comestibles en el sur de Arkansas, indicó la policía. El tiroteo se registró en la tienda de comestibles Mad Butcher en Fordyce y que el agresor resultó gravemente herido después de ser baleado por la policía. Dos agentes de las fuerzas del orden se encontraban entre los heridos de bala, pero no presentaban lesiones que pusieran en peligro su vida, el Director del Departamento de Seguridad Pública de Arkansas, Mike Hagar, declaró en una rueda de prensa el viernes. El resto de las lesiones iban desde "no mortales hasta extremadamente críticas", dijo Hagar. "Es trágico. Tenemos el corazón roto", dijo. La policía no dijo de inmediato si el tiroteo se produjo dentro o fuera de la tienda. Hagar dijo que esperaban dar más información el viernes por la noche. Fordyce es una ciudad de unos 3,200 habitantes situada a 104 kilómetros (65 millas) al sur de Little Rock. Un video publicado en las redes sociales mostraba al menos a una persona tendida en el aparcamiento, y en otro video se oían varios disparos. Las imágenes de los reporteros de televisión mostraban a varias agencias locales y estatales acudiendo al lugar y al menos un helicóptero médico aterrizando en las inmediaciones. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo que había sido informada sobre el tiroteo. "Estoy agradecida a las fuerzas del orden y a los primeros en responder por su rápida y heroica acción para salvar vidas", publicó Sanders en la red social X. "Mis oraciones están con las víctimas y con todos los impactados por esto". Es el más reciente tiroteo masivo que tiene como telón de fondo una tienda de comestibles. En 2022, un supremacista blanco mató a 10 negros en un supermercado de Buffalo. Ese tiroteo se produjo poco más de un año después de otro en un supermercado de Boulder, Colorado, donde murieron 10 personas. David Rodríguez, de 58 años, había parado en su gasolinera local de Fordyce para repostar su auto cuando escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales procedentes de un puesto de un vendedor cercano. "Escuchamos unos pequeños estallidos", dijo. Entonces vio a gente corriendo desde la tienda de comestibles Mad Butcher hasta el estacionamiento, y a una persona tendida en el suelo. Comenzó a grabar un video con su teléfono antes que se intensificaran los disparos. "La policía empezó a aparecer, y luego hubo un tiroteo masivo y ambulancias llegando", dijo. "Las balas volaban".

