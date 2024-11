Tormenta en el Caribe podría impactar Cuba como huracán

Esta imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra varios sistemas meteorológicos el domingo 3 de noviembre de 2024, en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. (NOAA vía AP) ASSOCIATED PRESS

SAN JUAN (AP) -- Se espera que un nuevo ciclón tropical se forme el lunes en el Caribe y traiga fuertes lluvias a Jamaica y las Islas Caimán antes de fortalecerse hasta convertirse en huracán y probablemente golpear a Cuba, dijeron meteorólogos. La tormenta se llamaría Rafael. Más adelante en la semana, también se espera que traiga fuertes lluvias a Florida y partes del sureste de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se emitió una advertencia de tormenta tropical para Jamaica y una alerta de huracán para las Islas Caimán y para partes de Cuba, incluyendo las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas en Cuba. "Se prevé un fortalecimiento constante hasta que el sistema alcance Cuba o el sureste del Golfo de México", dijo el centro. La depresión tropical el lunes por la mañana se ubicaba a unos 310 kilómetros (195 millas) al sur de Kingston, Jamaica. Tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph) mientras se movía hacia el norte a 15 km/h (9 mph), indicó el centro. Se esperaba que la tormenta se moviera cerca de Jamaica para finales del lunes y estuviera cerca o sobre las Islas Caimán desde el martes hasta el miércoles. Podría tener casi fuerza de huracán cuando pase cerca de las Islas Caimán. El pronóstico más reciente muestra que la perturbación podría pasar sobre el oeste de Cuba el miércoles como un huracán. Se instó a las personas en Cuba y los Cayos de Florida a monitorear la perturbación a medida que se desarrolla. La mayoría de los pronósticos muestran que la tormenta potencial alcanzará su punto máximo como un huracán de categoría 1, "pero las condiciones en los próximos días favorecerá el fortalecimiento, por lo que necesitaremos monitorear cuán rápido se organiza, y no se puede descartar un huracán más fuerte", escribió Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, en un análisis el lunes. El lunes por la mañana, el gobierno de las Islas Caimán ofreció sacos de arena a las personas y anunció que las escuelas cerrarán el martes. "Se insta a los residentes a tomar precauciones inmediatas para protegerse a sí mismos y sus propiedades", dijo el gobierno en un comunicado. Mientras tanto, el periódico Jamaica Observer informó de un gran deslizamiento de tierra en una zona rural al norte de la capital, Kingston, el domingo, que los funcionarios atribuyeron a las lluvias persistentes antes de la tormenta potencial. No se reportaron heridos, pero un par de comunidades quedaron aisladas. Se esperan fuertes lluvias en el Caribe occidental con totales de 7 a 15 centímetros (3 a 6 pulgadas) y hasta 23 cm (9 pulgadas) en Jamaica y partes de Cuba. Son posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. En el lado opuesto del Océano Atlántico, la tormenta tropical Patty se disipó.

