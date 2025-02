Trabajadores federales demandan a Elon Musk por amenaza de despido si no explican sus logros

By LINDSAY WHITEHURST y CHRIS MEGERIAN Monday, February 24, 2025 6:45PM











Elon Musk, recibe una sierra eléctrica del presidente de Argentina, Javier Milei,, a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC. AP Foto/Jose Luis Magana

WASHINGTON -- Los abogados de los trabajadores afirmaron el lunes en una demanda que el asesor multimillonario del presidente Donald Trump, Elon Musk, violó la ley con su exigencia del fin de semana de que los empleados federales expliquen sus logros o corran el riesgo de ser despedidos. La demanda actualizada, que fue presentada en un tribunal federal en California y fue proporcionada a The Associated Press, intenta bloquear los despidos masivos que Musk y el presidente están llevando a cabo, incluyendo aquellos relacionados con el correo electrónico distribuido por la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) el sábado. La oficina, que funciona como una agencia de recursos humanos para el gobierno federal, indicó que los empleados deben detallar cinco cosas que hicieron la semana pasada antes del final del día el lunes. "Ninguna regla, regulación, política o programa de la OPM ha exigido, en la historia de Estados Unidos, que todos los trabajadores federales presenten informes a la OPM", subrayó la demanda enmendada, que fue presentada en nombre de sindicatos, veteranos de negocios y organizaciones de conservación representadas por el grupo State Democracy Defenders Fund. Calificó la amenaza de despidos masivos como "uno de los fraudes laborales más masivos en la historia de este país". Musk, quien lidera los esfuerzos del presidente republicano para reformar y reducir el tamaño del gobierno federal, continuó amenazando a los trabajadores federales el lunes, incluso cuando la confusión se apoderó de la administración y algunos altos funcionarios dijeron a los empleados que no cumplieran. "Quienes no tomen este correo electrónico en serio pronto estarán avanzando en su carrera en otro lugar", publicó Musk en X, su plataforma de redes sociales. También intensificó la demanda de Trump para que los empleados dejen de trabajar de forma remota, diciendo que aquellos que no regresen a la oficina serán colocados bajo licencia administrativa. La más reciente ronda de turbulencia comenzó durante el fin de semana, cuando Trump publicó en su sitio web de redes sociales: "ELON ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO, PERO ME GUSTARÍA VERLO MÁS AGRESIVO". Musk siguió diciendo que "todos los empleados federales recibirán pronto un correo electrónico solicitando entender qué lograron la semana pasada". Afirmó que "no responder se tomará como una renuncia". La directiva reflejó cómo el empresario ha gestionado sus propias empresas. La Oficina de Administración de Personal envió su propia solicitud después. "Por favor, responda a este correo electrónico con aproximadamente cinco puntos sobre lo que logró la semana pasada y copie a su gerente", decía el mensaje. Sin embargo, no mencionó nada sobre la posibilidad de que los empleados fueran despedidos por no cumplir. La fecha límite se estableció para las 11:59 de la tarde del lunes, hora del este de Etados Unidos. Hubo una rápida resistencia de varias agencias clave de Estados Unidos lideradas por leales al presidente, incluyendo el FBI, el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Pentágono, que instruyeron a sus empleados durante el fin de semana a no responder. Legisladores de ambos partidos políticos principales dijeron que el mandato de Musk podría ser ilegal, mientras que los sindicatos amenazaron con demandar. Un mensaje el domingo por la mañana del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., instruyó a sus 80,000 empleados a cumplir. Eso fue poco después que el director jurídico interino, Sean Keveney, había instruido a algunos a no hacerlo. Y para la noche del domingo, la dirección de la agencia emitió nuevas instrucciones de que los empleados debían "pausar las actividades" relacionadas con la solicitud hasta el mediodía del lunes. "Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada avanzando las prioridades de la Administración, me sentí personalmente insultado al recibir el correo electrónico a continuación", dijo Keveney en un correo electrónico que reconoció un amplio sentido de "incertidumbre y estrés" dentro de la agencia. Keveney expuso preocupaciones de seguridad y señaló que parte del trabajo realizado por los empleados de la agencia podría estar protegido por el privilegio abogado-cliente. Los demócratas e incluso algunos republicanos, incluido el senador John Curtis de Utah, criticaron el ultimátum de Musk. "Si pudiera decirle algo a Elon Musk, sería: 'Por favor, pon un poco de compasión en esto'", dijo Curtis, cuyo estado tiene 33,000 empleados federales, en "Face the Nation" de CBS. "Estas son personas reales. Estas son vidas reales. Estas son hipotecas. ... Es una narrativa falsa decir que tenemos que recortar y que también tienes que ser cruel para hacerlo". El nuevo director del FBI, Kash Patel, un aliado abierto de Trump, instruyó a los empleados a ignorar la solicitud de Musk, al menos por ahora. "El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión y llevará a cabo revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI", escribió Patel en un correo electrónico. "Cuando y si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta". Ed Martin, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, envió a su personal un mensaje el domingo que podría haber causado más confusión. "Déjame aclarar: Cumpliremos con esta solicitud de la OPM ya sea respondiendo o decidiendo no responder", escribió Martin en el correo electrónico. "Por favor, hagan un esfuerzo de buena fe para responder y enumerar sus actividades (o no, como prefieran), y yo, como mencioné, estaré de su lado respecto a cualquier confusión", continuó Martin. "Podemos hacer esto". Los funcionarios de los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional fueron más consistentes. Tibor Nagy, subsecretario de Estado interino para la gestión, dijo a los empleados en un correo electrónico que la directiva del departamento responderá en nombre de los trabajadores. La directiva del Pentágono instruyó a los empleados a "pausar" cualquier respuesta al equipo de Musk, según un correo electrónico de Jules Hurst, el subsecretario adjunto de Defensa para personal y preparación. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, indicó a los empleados que "no se necesita ninguna acción de reporte de su parte en este momento" y que los dirigentes de la agencia responderán, según un correo electrónico de R.D. Alles, subsecretario adjunto para la gestión. Miles de empleados del gobierno han sido obligados a salir de la fuerza laboral federal -ya sea por despidos o a través de una oferta de "renuncia diferida"- durante el primer mes del segundo mandato de Trump. No hay una cifra oficial disponible para el total de despidos o recortes, pero la AP ha contabilizado cientos de miles de trabajadores que están siendo afectados. Muchos trabajan fuera de Washington. El domingo, Musk calificó su última solicitud como "un chequeo de pulso muy básico". "La razón por la que esto importa es que un número significativo de personas que se supone que están trabajando para el gobierno están haciendo tan poco trabajo que ¡no están revisando su correo electrónico en absoluto!", escribió Musk en X. "En algunos casos, creemos que se están utilizando personas inexistentes o identidades de personas fallecidas para cobrar cheques". No ha proporcionado evidencia de tal fraude. Por separado, Musk y Trump han afirmado falsamente en los últimos días que decenas de millones de personas fallecidas de más de 100 años están recibiendo pagos de Seguridad Social. Por su parte, miles de otros empleados se preparan para dejar la fuerza laboral federal esta semana, entre ellos trabajadores civiles en periodo de prueba en el Pentágono y casi todos los empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de recortes o licencias. ___

Los periodistas de The Associated Press Steve Peoples en Nueva York, Eric Tucker, Amanda Seitz, Byron Tau, Ellen Knickmeyer, Matthew Perrone y Tara Copp en Washington y Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.