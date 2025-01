Tras críticas de líderes legislativos, el gobernador de Florida promete vetar la ley de inmigración

Adela Morales, a la derecha, y Nora Sandigo, a la izquierda, firman documentos que otorgan a Sandigo la tutela legal de sus hijos, el domingo 19 de enero de 2025, en Miami. AP Foto/Marta Lavandier

TALLAHASSEE, Florida -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió el miércoles vetar un amplio proyecto de ley sobre inmigración, en la última escalada de un enfrentamiento en la legislatura estatal entre el gobernador y el liderazgo legislativo republicano del estado, quienes han disputado sobre cuáles propuestas llevarían mejor a cabo la represión de la inmigración del presidente Donald Trump. El proyecto de ley, que fue promovido por el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Perez, y el presidente del Senado, Ben Albritton, asigna 500 millones de dólares para reforzar la coordinación estatal y local con las fuerzas del orden federales. También habría significado penas criminales aumentadas para los migrantes sin permiso legal que cometan delitos en Estados Unidos. En un desafío al gobernador, quien tiene un límite de mandato y ha utilizado su autoridad ejecutiva como ningún otro líder de Florida en la memoria reciente, el proyecto de ley cede la autoridad de supervisión de DeSantis sobre los procedimientos de inmigración y la otorga al Comisionado de Agricultura del estado, Wilton Simpson. DeSantis ha criticado la medida como poner al "zorro a cargo del gallinero". La mañana después de que se aprobara la medida, DeSantis prometió vetar el proyecto de ley, que criticó como "débil" y "descafeinado". "Debemos tener la ley más fuerte de la nación en materia de inmigración. No podemos ser débiles", publicó DeSantis en X el miércoles por la mañana. "La pluma de veto está lista". Ahora la cuestión es si la legislatura del estado, dominada por los republicanos, puede reunir suficiente apoyo para anular el veto del gobernador, después de que algunos miembros del GOP votaran en contra de la medida. En horas de debate emocional, los demócratas presionaron a los patrocinadores del proyecto de ley sobre una disposición que privaría a los estudiantes de Florida de la matrícula estatal si están en el país ilegalmente, pero algunos dijeron que votarían a favor del proyecto de ley general si se cambiaba la cuestión de la matrícula. "Si el mal trago no estuviera aquí", dijo la senadora demócrata Shevrin Jones durante el debate del proyecto, "estoy casi segura de que habría obtenido un voto unánime". Después de que DeSantis lanzara una campaña de presión pública en las noticias por cable y en las redes sociales, los líderes republicanos dicen que trabajaron con el gobierno Trump para enmendar el proyecto de ley, apodado el Acta TRUMP, para ayudar a movilizar los recursos estatales y locales para llevar a cabo la agenda del presidente. Sin embargo, se resistieron a agregar algunas de las prioridades del gobernador, como crear una presunción legal de que las personas en el país ilegalmente son un riesgo de fuga. Durante horas el martes, los legisladores deliberaron sobre el proyecto de ley de más de 80 páginas que incluía más de 500 millones de dólares en fondos para contratar nuevos agentes, equipar y entrenar agencias locales, y reembolsar a los condados por alquilar espacio de detención al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). DeSantis ha estado criticando la legislación desde que los líderes republicanos la anunciaron, lo que hicieron en un acto sorprendente de desafío, al desestimar la llamada del gobernador a una sesión especial y convocar la suya propia. Después de que se aprobara el proyecto de ley el martes por la noche, Perez pareció abordar las críticas del gobernador y sus aliados, cuando dijo a sus miembros que "no se distrajeran" por todo el ruido en las redes sociales. "Amenazar a otros para conseguir lo que quieres no es liderazgo, es inmadurez", dijo Perez el martes por la noche. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara y el Senado en gran parte a lo largo de las líneas del partido, aunque seis republicanos en el Senado y uno en la Cámara votaron en contra, incluidos algunos de los aliados del gobernador. El representante republicano Mike Caruso, cuyo distrito en el condado de Palm Beach incluye la propiedad Mar-a-Lago del presidente Trump, calificó el proyecto de ley de débil y dijo que no impediría que la gente inmigrara ilegalmente al país. El lunes, Albritton y Pérez hicieron hincapié en que querían abordar la crisis migratoria, pero no estaban de acuerdo con las propuestas del gobernador de acusar penalmente a los agentes de la ley locales que no cumplan con las órdenes estatales y federales de inmigración. Los demócratas habían criticado el proceso del proyecto de ley como precipitado y algunas de sus disposiciones como crueles, en concreto la reducción de las tasas de matrícula estatal para los inmigrantes en el país ilegalmente que actualmente están matriculados en la escuela. La ley benefició a unos 6.500 estudiantes en Florida durante el año fiscal 2023-2024 y fue promulgada por el entonces gobernador Rick Scott en 2014. Los demócratas también habían presionado para proteger a las escuelas y lugares de culto de Florida de posibles redadas o registros a la luz del requisito del proyecto de ley de que todos los empleados del gobierno "cooperen en la mayor medida posible" con las fuerzas federales de inmigración. Matat informó desde West Palm Beach, Florida. Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.



Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

