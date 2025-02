Tras una semana ingresado por una neumonía, surge la pregunta de si el papa podría renunciar

ROMA -- Francisco cumplió el viernes una semana de hospitalización levantándose para desayunar mientras sigue luchando contra una neumonía y una compleja infección respiratoria, según el Vaticano.

El Vaticano reportó el jueves por la noche una "ligera mejoría" en el estado clínico general del papa, de 88 años, cuyo corazón funciona bien. Pero aún tomará algún tiempo saber si las diversas terapias farmacológicas están funcionando, y médicos externos han indicado que, independientemente de eso, la recuperación de una neumonía en un paciente tan frágil podría tardar hasta dos semanas.

De acuerdo con el boletín matutino del viernes, de una línea, "La noche fue bien, esta mañana el papa Francisco se levantó y desayunó".

El pontífice argentino fue admitido en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero tras el empeoramiento de la bronquitis que padecía. Los doctores le diagnosticaron después una compleja infección respiratoria -con bacterias, virus y otros organismos- y el inicio de neumonía en ambos pulmones, además de bronquitis asmática. Le prescribieron "reposo absoluto".

Algunos de los cardenales de Francisco comenzaron a responder el jueves a una pregunta obvia que circulaba: si renunciaría en el caso de enfermedad irreversible y de ser incapaz de continuar. El papa ha dicho que lo consideraría, después de que el Benedicto XVI "abriera la puerta" a retirarse, pero no ha dado indicios de hacerlo y recientemente afirmó que es un cargo de por vida.

Pero la pregunta está en el aire, desde que Benedicto se convirtió en el primer papa en 600 años en retirarse cuando en 2013 concluyó que no tenía la fuerza física necesaria para continuar con las exigencias del papado.

"Todo es posible," dijo el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, Francia, cuando fue preguntado el jueves.

A otro cardenal, Gianfranco Ravasi, sugirió que era algo más que una mera posibilidad.

"No hay duda de que si él estuviera en una situación donde su capacidad de tener contacto directo (con la gente) como le gusta hacer estuviera comprometida, entonces creo que podría decidir renunciar," afirmó Ravasi según fue citado por la radio RTL 102.5.

Francisco confirmó en 2022 que poco después de ser elegido escribió una carta de renuncia en caso de que los problemas médicos le impidieran cumplir con sus obligaciones. En el derecho canónico no hay ninguna disposición sobre qué hacer si un papa queda incapacitado.

Pero no hay indicios de que el pontífice esté incapacitado de alguna manera o esté considerando apartarse. Durante su estancia en el hospital, ha seguido trabajando, lo que incluyó el nombramiento de obispos. Luego de un ingreso en 2021, se mostró molesto al enterarse de que algunos clérigos estaban preparando presuntamente un cónclave para elegir a su sucesor.

Francisco padeció un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a sufrir infecciones respiratorias en invierno.

Los médicos dicen que la neumonía en un paciente así de mayor y débil lo hace especialmente propenso a las complicaciones, dada la dificultad para expulsar de forma efectiva el líquido de sus pulmones. Aunque su corazón es fuerte, Francisco no es un octogenario especialmente saludable. Tiene sobrepeso, no está activo físicamente, usa silla de ruedas por problemas de rodilla, le quitaron parte de un pulmón cuando era joven y ha admitido no ser un paciente muy colaborador en el pasado.

Francisco ha tenido dos estancias hospitalarias más largas durante su pontificado de casi 12 años. En 2021 pasó diez días en el Gemelli cuando le quitaron 33 centímetros (13 pulgadas) de colon. En 2023, estuvo ingresado nueve días para una cirugía para eliminar tejido cicatricial intestinal y reparar una hernia abdominal.

Mientras esperan su recuperación, los fieles católicos han estado participando en oraciones especiales.

En Filipinas, la nación católica más grande de Asia, los devotos celebraron una oración de una hora en la Catedral de Manila el viernes para pedir por la rápida recuperación del papa. Además, se instó a los católicos a rezar en sus casas y comunidades por el pontífice, quien atrajo a una multitud récord de seis millones de personas a la misa que ofició en un parque de la ciudad en 2015, según estimaciones oficiales de entonces.

"Filipinas tienen un lugar muy cercano a su corazón," dijo el nuncio del Vaticano en Manila, el arzobispo Charles John Brown.

___

El periodista de The Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este despacho.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.