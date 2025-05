Tribunal argentino declara nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona

By SERGIO FARELLA y ALMUDENA CALATRAVA Thursday, May 29, 2025 4:57PM











Fans del fallecido Diego Maradona muestran una pancarta afuera del tribunal que juzga a siete profesionales de la salud de su muerte, el 11 de marzo de 2025, en Buenos Aires. AP Foto/Natacha Pisarenko

BUENOS AIRES -- Un tribunal argentino declaró el jueves la nulidad del juicio que intentaba determinar las circunstancias del fallecimiento de Diego Maradona en 2020 y que tenía a siete profesionales de la salud acusados de haber descuidado la salud del ídolo futbolístico. El tribunal dispuso la realización de un nuevo proceso judicial a cargo de una corte que esté integrada por otros magistrados. La anulación se precipitó cuando trascendió que una jueza del tribunal que llevaba adelante el debate desde hace más de dos meses participó en un documental no autorizado sobre el proceso. En un hecho sin precedentes, la jueza Julieta Makintach fue apartada el martes del tribunal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, a cargo del juicio que había generado una gran expectación a nivel mundial. Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, sus colegas en el tribunal, dieron a conocer la decisión de anular el proceso en una audiencia realizada el jueves en la que estaban presentes los familiares de Maradona y los acusados. Los magistrados dijeron que no corresponde hacer lugar a que el proceso siga con ellos en la corte y que se sume un juez sustituto de Makintach. Entendieron que "se debe sortear otro tribunal" y garantizar que los acusados sean juzgados en un plazo razonable. Se espera que una instancia judicial superior de la provincia de Buenos Aires lleve a cabo el sorteo para la conformación de un nuevo tribunal. Savarino señaló además que la jueza Makintach "no intervino de forma imparcial" y que "su conducta provocó un perjuicio para las partes acusadoras como para las defensas". Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital. Ahí, buscaba recuperarse de una cirugía a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada para remover un hematoma subdural en su cabeza. La fiscalía considera que, durante la internación en la vivienda, los siete profesionales acusados no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986.

