Tribunal de apelaciones argentino retira cargos contra tres acusados por la muerte de Payne

BUENOS AIRES -- Un tribunal de apelaciones argentino retiró los cargos contra tres de los acusados por la muerte en Buenos Aires de Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, entre ellos su representante, y dispuso que los otros dos procesados permanezcan detenidos. En su decisión a la que The Associated Press tuvo acceso el jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - integrada por tres jueces-dispuso el sobreseimiento de Rogelio Nores, de nacionalidad argentino-estadounidense, y de Esteban Grassi y Gilda Martin, ambos argentinos, que habían sido acusados del homicidio culposo en diciembre por una jueza de primera instancia. Nores acompañó a Payne durante su estadía de varios días en Buenos Aires. En tanto, Grassi y Martin trabajaban como empleados en el hotel donde el artista se alojó y falleció el 16 de octubre. El cantante murió tras caer al vacío desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur, lo que le provocó múltiples golpes y hemorragias internas y externas. Estudios toxicológicos revelaron que en su cuerpo había rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo. La defensa de Nores destacó que no tenía el rol de garante del cantante y, por tanto, no tenía la obligación jurídica, ética y social de cuidarlo, además de que se encontraba fuera del hotel en el momento de su fallecimiento. Martin es gerente y Grassi es jefe de recepción del hotel. Ambos se encontraban en el vestíbulo cuando el 16 de octubre vieron a Payne y percibieron que se encontraba afectado por el supuesto consumo de drogas, según investigadores. Con la ayuda de terceras personas decidieron llevarlo a su habitación. El tribunal desechó las imputaciones en su contra, señalando que no aciertan a "señalar en qué habría consistido la conducta ilícita, antirreglamentaria, torpe, desaprensiva, imprudente o meramente negligente de su parte". El homicidio culposo, delito por el que estaban procesados, prevé una pena de uno a cinco años de prisión para quien por imprudencia o negligencia causara a otro la muerte. En tanto, el tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de Ezequiel David Pereyra, de 21 años y exempleado del mismo establecimiento hotelero, y de Braian Paiz, quien conoció al cantante siendo camarero en un lujoso restaurante de la capital argentina, y dispuso que sigan bajo prisión preventiva "por el delito de entrega onerosa de estupefacientes" -en una ocasión horas antes de que muriera-, tal como estableció la jueza de primera instancia Laura Bruniard en diciembre. El delito de provisión de drogas contempla una pena de cuatro a 15 años de prisión. Al momento de su muerte, Payne se encontraba en Buenos Aires tras asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en la capital argentina el 2 de octubre. El cantante integró junto a Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson una de las "boy bands" más exitosas de los últimos tiempos. One Direction anunció una pausa indefinida en 2016 y Payne, como sus antiguos compañeros de banda, siguió su carrera en solitario.

