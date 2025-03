Trump dice que ha pospuesto un mes los aranceles del 25% a la mayoría de productos de México

El primer ministro canadiense Justin Trudeau sostiene una conferencia de prensa sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos, en Ottawa, el martes 4 de marzo de 2025. Adrian Wyld

TORONTO -- El primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó el jueves que acogió con satisfacción las indicaciones de que Estados Unidos retrasará por un mes los aranceles sustanciales sobre productos canadienses, pero señaló que el plan de Canadá de imponer aranceles de represalia permanecerá en vigor por ahora. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que ha pospuesto los aranceles del 25% sobre la mayoría de los bienes de México por un mes, en medio de temores generalizados de una guerra comercial más amplia. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, había dicho anteriormente el jueves que los aranceles tanto sobre Canadá como sobre México "probablemente" serán retrasados. Pero no se anunció ninguna decisión inmediata sobre Canadá. Fue el segundo aplazamiento de un mes que Trump ha anunciado desde que presentó por primera vez los impuestos de importación a principios de febrero. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, el líder de la provincia más poblada de Canadá, anunció el jueves que, a partir del lunes, la provincia cobrará un 25% más por la electricidad enviada a 1.5 millones de estadounidenses en respuesta al plan de aranceles de Trump. Ontario proporciona electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan. Ford agregó que no quiere hacerlo, pero no retrocederá hasta que Trump rescinda todos los planes para imponer aranceles. "Todo este asunto con el presidente Trump es un desastre", aseveró Ford. "Este respiro, ya hemos recorrido este camino antes. Todavía amenaza con los aranceles el 2 de abril". La oficina de Ford señaló que el arancel de Ontario permanecerá en vigor incluso si hay un respiro de un mes por parte de los estadounidenses. Ford dijo el miércoles que mientras continúe la amenaza de aranceles, la posición de Ontario seguirá siendo la misma. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, ha dicho que Canadá no está interesado en pasar "por este psicodrama cada 30 días más o menos". Trudeau indicó que espera que Canadá y Estados Unidos se encuentren en una guerra comercial en el futuro previsible, tras sostener lo que calificó como una llamada colorida pero constructiva con el presidente estadounidense Donald Trump esta semana. Trudeau añadió que ambos están "activamente comprometidos en conversaciones continuas para garantizar que estos aranceles no resulten excesivamente perjudiciales" para ciertos sectores y trabajadores. También reiteró que "no retrocederemos en nuestros aranceles de represalia hasta que se levanten los injustificados aranceles estadounidenses a las mercancías canadienses". Trump inició una nueva guerra comercial el martes al imponer aranceles contra los tres principales socios comerciales de Washington, lo que provocó una inmediata represalia de México, Canadá y China, y provocó una caída en los mercados financieros. Trump impuso aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, aunque limitó el gravamen a 10% sobre la energía proveniente de Canadá. El jueves, Lutnick dijo en una entrevista televisiva que Trump probablemente suspenderá los aranceles del 25% sobre Canadá y México para la mayoría de productos y servicios durante un mes, ampliando una exención que se otorgó el miércoles sólo a los automóviles. En una entrevista en CNBC, Lutnick resaltó que el retraso de un mes en los impuestos de importación "probablemente cubrirá" todos los bienes y servicios bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, el pacto comercial que Trump negoció en su último mandato que reemplazó al TLCAN. Lutnick estimó que más de la mitad de lo que Estados Unidos importa de esos dos países será elegible para la exención. Para las empresas con productos que cumplan con el acuerdo comercial, "ahora obtendrán un respiro", dijo. Trudeau afirmó que los comentarios de Lutnick se alinean con las conversaciones que los funcionarios canadienses han tenido con el gobierno de Trump. "Pero voy a esperar un acuerdo oficial para hablar sobre la respuesta canadiense o mirar los detalles de ello, pero es una señal prometedora", declaró Trudeau. "Pero destacaré que significa que los aranceles permanecen en vigor y, por lo tanto, nuestra respuesta permanecerá en vigor". Un día después que entraran en vigor los nuevos aranceles, Trump anunció que otorgará una exención de un mes a los fabricantes de automóviles estadounidenses. El anuncio se produjo luego que Trump hablara el miércoles con los líderes de Ford, General Motors y Stellantis, la empresa matriz de Chrysler y Jeep. Su secretaria de prensa detalló que Trump pidió a los directores ejecutivos que trasladaran la producción de automóviles a Estados Unidos para evitar los aranceles. Los aranceles de represalia iniciales de Canadá, por valor de $30,000 millones de dólares canadienses (21.000 millones de dólares estadounidenses), se han aplicado a artículos como jugo de naranja estadounidense, mantequilla de maní, café, electrodomésticos, calzado, cosméticos, motocicletas y ciertos productos de pulpa y papel. Ottawa planea imponer aranceles adicionales de $125,000 millones de dólares ($87,000 millones de dólares estadounidenses) en tres semanas sobre productos estadounidenses como vehículos eléctricos, frutas y verduras, lácteos, carne de res, cerdo, electrónica, acero y camiones. A pesar de la afirmación de Trump de que Estados Unidos no necesita de Canadá, casi una cuarta parte del petróleo que consume Estados Unidos al día proviene de Canadá. Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos son de Canadá, y el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos también. Canadá es también el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir para la seguridad nacional. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Mientras tanto, las provincias de Canadá están levantando barreras comerciales interprovinciales en un esfuerzo por reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



