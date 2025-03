Trump amenaza con arancel de 200% al vino europeo tras propuesta de arancel al whiskey

By Aamer Madhani Thursday, March 13, 2025 4:51PM











El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 12 de marzo del 2025. AP Foto/Alex Brandon

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer un arancel de 200% al vino, el champán y los licores europeos si la Unión Europea sigue adelante con sus planes de imponer un arancel al whisky estadounidense. El arancel europeo, revelado en respuesta a los aranceles al acero y el aluminio por parte del gobierno estadounidense, estaba previsto para entrar en vigor el 1 de abril. Pero Trump, en una publicación matutina en redes sociales, prometió una nueva escalada en su guerra comercial si la UE avanza con la imposición del arancel de 50% al whiskey estadounidense. "Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos pronto impondrá un arancel de 200% sobre todos los VINOS, CHAMPANES Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS QUE SALGAN DE FRANCIA Y DE OTROS PAÍSES REPRESENTADOS POR LA UE", escribió Trump. "Esto será excelente para los negocios de vino y champán en Estados Unidos", agregó Trump. El presidente republicano señaló el miércoles que tenía la intención de emprender dicha acción. "Por supuesto que responderé", dijo Trump a los periodistas en un diálogo en la Oficina Oval. El miércoles, al anunciar los nuevos aranceles al acero y al aluminio, Trump desafió abiertamente a los aliados de Estados Unidos y prometió recuperar la riqueza "robada" por otros países, lo que provocó una rápida represalia. El mandatario ha impuesto aranceles separados a Canadá, México y China, con planes de gravar también las importaciones de la Unión Europea, Brasil y Corea del Sur aplicando tasas "recíprocas" a partir del 2 de abril. La UE anunció sus propias contramedidas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que, como Estados Unidos "aplicaba aranceles por valor de $28,000 millones de dólares, nosotros respondemos con contramedidas por valor de 26,000 millones de euros", o alrededor de $28,000 millones de dólares. Esas medidas abarcan no solo los productos de acero y aluminio, sino también textiles, electrodomésticos y productos agrícolas. El portavoz de la Comisión Europea Olof Gill declaró el jueves, poco antes del anuncio de Trump, que la UE "está preparada para lo que venga, y nos hemos estado preparando por más de un año". "Llamamos a Estados Unidos a revocar inmediatamente los aranceles anunciados ayer, y queremos negociar para evitar aranceles en el futuro", dijo Gill. "Todos pierden gana con los aranceles, y queremos enfocarnos en resultados en que todos ganen", añadió. Mientras tanto, los fabricantes de bourbon de Estados Unidos instaron a Trump a dar marcha atrás en su guerra comercial. "El sector de licores de Estados Unidos y la Unión Europea es un modelo de comercio justo y recíproco, sin aranceles desde 1997", dijo en un comunicado Chris Swonger, presidente y CEO del Distilled Spirits Council (Consejo de Licores Destilados). "Instamos al presidente Trump a alcanzar un acuerdo de licores con la UE para restaurar los aranceles cero, lo que creará empleos en Estados Unidos y aumentará la fabricación y exportaciones del sector de la hostelería estadounidense. Queremos brindis, no aranceles." Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lorne Cook en Bruselas, y Mike Warren. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

