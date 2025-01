Trump dice que "muy probablemente" dará a TikTok una extensión de 90 días para evitar prohibición

Una aplicación de TikTok en un teléfono en San Francisco, el viernes 17 de enero de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu) kabc

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo el sábado que "muy probablemente" dará a TikTok 90 días más para negociar un acuerdo que permitiría a la popular plataforma de videos evitar una prohibición en el país. Durante una entrevista con NBC News, Trump señaló que no había decidido qué hacer, pero estaba considerando otorgar a TikTok un aplazamiento después de asumir la presidencia el lunes. Una ley que prohíbe a las tiendas de aplicaciones móviles y a los servicios de alojamiento en internet distribuir TikTok a los usuarios de Estados Unidos entra en vigor el domingo. Según la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Joe Biden el año pasado, la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, tenía nueve meses para vender la operación estadounidense de la plataforma a un comprador autorizado. La ley permite al presidente en funciones otorgar una extensión si una venta está en proceso. "Creo que sería, ciertamente, una opción que consideraríamos. La extensión de 90 días es algo que muy probablemente se hará, porque es apropiado. Ya sabes, es apropiado", dijo Trump a la conductora del programa "Meet the Press", Kristen Welker, en una entrevista telefónica. "Tenemos que revisarlo cuidadosamente. Es una situación muy grande". "Si decido hacer eso, probablemente lo anunciaré el lunes", añadió. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

