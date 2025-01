Trump dice que la inflación no es el principal problema. ¿Qué pasará con los precios?

By CHRIS MEGERIAN y JOSH BOAK Monday, January 27, 2025 5:14PM











Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Nam Y. Huh

WASHINGTON (AP) -- Hace dos meses, en su primera entrevista televisiva nacional después de las elecciones, Donald Trump dijo que debía su victoria a la ira de los estadounidenses por la inmigración y la inflación, específicamente el aumento en el costo de los alimentos. "Cuando compras manzanas, cuando compras tocino, cuando compras huevos, duplicaron y triplicaron el precio en un corto período de tiempo", le dijo a NBC en "Meet the Press". "Y gané una elección basada en eso. Vamos a reducir esos precios considerablemente". Pero en la primera semana de Trump de regreso en la Casa Blanca, hubo poco en su primer aluvión de órdenes ejecutivas que abordara directamente esos precios, además de dar órdenes a las agencias federales a comenzar a "tomar las medidas apropiadas". Él está tomando medidas para reducir los costos de energía, algo que Trump espera tenga efectos secundarios en toda la economía. Hasta ahora, su enfoque ha sido contra la inmigración, que describió como su "problema número 1" poco después de tomar posesión del cargo. "Todos decían que la inflación era el problema número 1. Yo dije que no estaba de acuerdo", expresó Trump. "También hablé de inflación, pero ¿cuántas veces puedes decir que una manzana ha duplicado su costo?". Trump cuenta con que los votantes le den un pase y continúen culpando al expresidente Joe Biden por los altos precios. Los comentarios del republicano reflejan la realidad de que los presidentes prácticamente no tienen ningún mecanismo para reducir la inflación rápidamente sin causar daños colaterales en otras partes de la economía. Trump puede hacer más en el tema de energía. Está impulsando la reducción de regulaciones y aumentando la cantidad de tierra disponible para perforación. Está tratando de persuadir a los productores de petróleo nacionales y extranjeros para que potencialmente sacrifiquen sus propios beneficios al bombear más. Durante un mitin el sábado en Las Vegas, Trump atacó a su predecesor demócrata por permitir que los precios subieran bajo su mandato, y prometió resolver el problema rápidamente. "Cuando pienso en Biden, pienso en incompetencia e inflación", dijo Trump. La inflación alcanzó un pico del 9.1% anual en junio de 2022 debido a los problemas mundiales de la cadena de suministro después del choque económico de la pandemia de coronavirus. Los precios al consumidor en general han bajado desde entonces, pero han aumentado en los últimos meses, del 2.4% en septiembre al 2.9% en diciembre, las últimas cifras disponibles. Los economistas han advertido que los planes de Trump para aranceles y recortes de impuestos podrían crear nuevas presiones inflacionarias y mantener elevadas las tasas de interés. El vicepresidente JD Vance, en una entrevista con CBS en "Face the Nation" que se emitirá el domingo, defendió el trabajo de la Casa Blanca hasta ahora. "Los precios van a bajar, pero va a tomar un poco de tiempo" dijo. Añadió: "Roma no se construyó en un día". El cambio relativo de Trump de abordar los costos podría crear una oportunidad para que los demócratas digan que no está ayudando a los votantes de clase trabajadora, esperando que ese argumento pueda ofrecer al partido un camino de regreso al poder en Washington. El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, dijo que Trump prefería distraer a la gente de la inflación hablando de agregar Groenlandia a Estados Unidos o de apoderarse del Canal de Panamá. "Es un cebo y hace que todos dejen de prestar atención a su agenda económica real, que no tiene nada que ver con reducir costos y todo que ver con manipular la economía para ayudar a la multitud de Mar-a-Lago", aseguró. Durante una entrevista en Fox News la semana pasada, el presentador Sean Hannity batalló para que Trump se concentrará en la economía. "Permíteme llegar a la economía", dijo Hannity en un momento. "Me estoy quedando sin tiempo". "La economía va a ir muy bien", insistió Trump. Cuando Trump habló sobre la inflación en la entrevista, señaló lo baja que fue durante su primer mandato e insistió en que los precios no habrían subido si él hubiera sido presidente después de las elecciones de 2020, aunque la inflación más alta fue una tendencia global después de la pandemia. No está claro cómo Trump hubiera persuadido a las compañías petroleras y a los países para aumentar rápidamente la producción, posiblemente costándoles ganancias. La Administración de Información Energética informó que la producción nacional de petróleo ha crecido a una tasa anual de aproximadamente 8.4% en los últimos dos años a un promedio de casi 13.5 millones de barriles al día en octubre. Algunos asesores de Trump sugieren que eso podría aumentar en 3 millones de barriles adicionales al día. Sería difícil lograr tanta producción adicional en un solo año sin cambios serios en el mercado global. La Agencia Internacional de Energía estima que el petróleo suministrado al mundo entero aumentará en 1.8 millones de barriles por día a 104.7 millones de barriles al día. También ha expresado oposición a las energías más amigables con el clima, como la eólica y la solar, poniendo más presión en la economía de Estados Unidos para depender de los combustibles fósiles. EJ Antoni, investigador en la Heritage Foundation, un think tank conservador en Washington, dijo que el aumento potencial en la producción de energía bajo Trump finalmente se traduciría en la economía en forma de precios más bajos. "Si vas a reducir el costo de la energía, vas a reducir el costo de todo tipo de bienes y servicios", añadió. Pero hay un riesgo de que algunos de los planes de Trump en su conjunto podrían elevar, no reducir, los precios. Deportar a migrantes que están en Estados Unidos ilegalmente podría privar a las empresas de trabajadores de salarios más bajos. El costo de los aranceles, que son impuestos colocados en importaciones extranjeras, podría ser trasladado a los consumidores. Trump dijo que su estrategia también podría implicar presionar públicamente a la Reserva Federal para que recorte las tasas de interés, diciendo en Davos que "exigiría" tasas más bajas de los bancos centrales. La Fed ve su independencia política como clave para tomar decisiones difíciles para estabilizar los precios. Biden veía la independencia como algo que valía la pena proteger, mientras que Trump la ve como problemática. La Fed aumentó sus tasas de referencia a partir de 2022 para encarecer los créditos y logró reducir las presiones inflacionarias tanto como para volverlas a bajar a finales del año pasado. Trump cree que una mayor producción de petróleo lo pondrá en posición de decirle a la Fed qué hacer. Preguntado en la Oficina Oval si espera que la Fed lo escuche, Trump simplemente respondió: "Sí".

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.