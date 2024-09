Trump dice ser "mejor amigo" de judíos tras conocerse alegatos de que un aliado suyo es antisemita

WASHINGTON -- El expresidente Donald Trump denunció el jueves el antisemitismo horas después de que una explosiva nota de CNN detallara cómo uno de sus aliados que se postula para gobernador de Carolina del Norte hizo una serie de comentarios racistas y sexuales en un sitio web en el que también se refirió a sí mismo como un "nazi negro". El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, aseguró que seguirá en la contienda a pesar del reporte, y la campaña de Trump pareció distanciarse del candidato mientras seguía enfatizando que el reñido estado es un territorio clave para ganar las elecciones. Trump ha expresado con frecuencia su apoyo a Robinson, quien ha sido

considerado un astro ascendente en su partido a pesar de su historial de comentarios incendiarios acerca de la raza y el aborto. Trump no habló sobre las acusaciones durante sus discursos del jueves frente a un grupo de donantes judíos y ante el Consejo Israelí-Estadounidense en Washington. Su equipo de campaña emitió un comunicado sobre la nota de CNN sin mencionar a Robinson, diciendo en su lugar que Trump "está enfocado en ganar la Casa Blanca y salvar a este país" y que Carolina del Norte es una "parte fundamental de ese plan". Las supuestas declaraciones de Robinson -entre ellas un comentario de 2012 en el que dijo que prefería a Adolf Hitler que a los dirigentes en Washington-- chocaron con las denuncias de Trump de que hay antisemitismo en el gobierno estadounidense y su afirmación de que la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, simpatiza con los enemigos de Israel. La nota también podría poner en riesgo las posibilidades de Trump de ganar en Carolina del Norte, un estado clave en la batalla, tomando en cuenta que Robinson se encuentra muy por debajo de su oponente demócrata en las encuestas públicas. "Esta historia no es acerca de la contienda por la gobernación de Carolina del Norte. Se trata de la contienda presidencial", dijo Paul Shumaker, un encuestador republicano que ha trabajado para el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, y advirtió que Trump podría arriesgarse a perder un estado que ganó en 2016 y 2020. "La pregunta va a ser: ¿Mark Robinson le costará la Casa Blanca a Donald Trump?", añadió Shumaker. Luego de que salieran a luz los señalamientos contra Robinson, un vocero de la campaña de Harris, Ammar Moussa, volvió a publicar en redes sociales una foto de Trump y el controvertido candidato. "Mark Robinson es un problema para Donald Trump", escribió. El Partido Republicano de Carolina del Norte emitió un comunicado apoyando a Robinson, en el que señaló que "negaba categóricamente las acusaciones de CNN, pero eso no impedirá que la izquierda trate de satanizarlo mediante ataques personales". Trump ha intentado ganarse el apoyo de los votantes negros, y a lo largo de la campaña se ha alineado frecuentemente con Robinson, por lo cual se ha hecho presente con más frecuencia en Carolina del Norte. En un mitin en Greensboro llamó a Robinson un "Martin Luther King con esteroides", aludiendo al líder de los derechos civiles, por su capacidad de oratoria. Trump estuvo acompañado por Miriam Adelson, copropietaria de los Mavericks de Dallas de la NBA y viuda del magnate multimillonario de los casinos Sheldon Adelson. "Mi promesa a los estadounidenses de origen judío es esta: con su voto, yo seré su defensor, su protector, y seré el mejor amigo que los estadounidenses de origen judío hayan tenido jamás en la Casa Blanca", declaró Trump durante el evento de donantes en Washington, titulado "Combatiendo el antisemitismo en Estados Unidos". "Pero a decir verdad, ya lo soy", agregó Trump.

Gómez Licón informó desde Fort Lauderdale, Florida. El periodista de The Associated Press Thomas Beaumont, en Des Moines, Iowa, contribuyó a este despacho.



