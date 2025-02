Trump firma orden ejecutiva para poner fin a prestaciones federales para algunos inmigrantes

El presidente Donald Trump habla en la cumbre del Future Investment Initiative (FII) Institute en Miami Beach, Florida, el miércoles 19 de febrero de 2025. AP Photo/Rebecca Blackwell

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump firmó una orden destinada a poner fin a las prestaciones federales para las personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, informó la Casa Blanca el miércoles, su medida más reciente en una serie de acciones enérgicas para controlar la inmigración. La Casa Blanca indicó que la orden pretende acabar con "todas las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los extranjeros ilegales", pero no quedó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están ilegalmente en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el 12mo grado, independientemente de su estatus migratorio, según un fallo de la Corte Suprema de 1982. La orden señala que una reforma a la asistencia social de 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente. "En los últimos cuatro años, en particular, el gobierno anterior socavó repetidamente los objetivos de esa ley, lo que resultó en el gasto indebido de recursos significativos de los contribuyentes", manifestó. Las palabras de Trump parecen dirigidas al extenso uso de la autoridad de permiso condicional humanitario por parte del expresidente Joe Biden para permitir que personas permanezcan temporalmente en el país, incluyendo a más de 900,000 a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One utilizada en los cruces fronterizos con México, y a más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con los gastos por su cuenta y que contaban con un patrocinador financiero. Trump puso fin de inmediato a ambos programas. Biden también otorgó permiso condicional humanitario a casi 300,000 personas de Ucrania y Afganistán. Las personas a las que se les concede el permiso condicional humanitario al menos por un año son consideradas "no ciudadanos que califican", lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero sólo después de cinco años. Estos incluyen Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños, que proporciona cobertura a niños de familias que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Algunos estados han acortado el período de espera de cinco años. La orden de Trump parece tener otros objetivos, algunos ya sujetos a edictos anteriores y demandas del Departamento de Justicia. Les ordena a todos los departamentos y agencias a identificar el gasto en prestaciones federales que sea incongruente con la ley de asistencia social de 1996. También pretende asegurar que los gobiernos estatales y locales no utilicen fondos federales para estrategias que apoyen políticas de "santuario" o fomenten la inmigración ilegal. Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración en su primer día en el cargo. Estas incluyeron poner fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en Estados Unidos, y al asilo en la frontera sur. La orden sobre la ciudadanía por nacimiento ha sido detenida temporalmente en los tribunales.

